舊金山官員穿唐裝唱粵劇 華埠笑聲掌聲不斷

亞太裔傳統月登場，舊金山民選官員齊聚華埠唱粵劇，大明星劇院座無虛席。（記者李怡/攝影）

5月正值全美亞太裔歷史文化月（AAPI Heritage Month），舊金山華埠 16日在大明星劇院（Great Star Theater）舉辦「精英薈萃譽金山（十三）粵劇節」（Jing Ying Cantonese Opera Festival XIII）特別演出，多位舊金山市及灣區 民選官員、社區領袖與藝術界人士登台演唱粵劇，吸引大批華裔家庭、長者與主流民眾到場欣賞。

活動由精英粵劇學院（Jing Ying Cantonese Opera Institute）主辦，以「傳統文化走進主流社會」為主題，透過粵劇演出與跨文化交流，展現舊金山華埠深厚的文化底蘊。

當天參與演出及到場支持的官員陣容多元，包括舊金山前市長布朗（Willie Brown）、加州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市第三區市議員李爾德（Danny Sauter）、羅斯密市副市長勞朱嘉儀（Polly Low）、舊金山市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）、舊金山警察委員余健全（Larry Yee）、舊金山影視委員會主席鄭可欣（Claudine Cheng）、社區人士張艷珍（Rose Chung）、夏麗安（Arieann Harrison）、艾霖敦（Theo Ellington）、岑慧櫻（Tina Cen Camarao）及陳想起（Echo Chen）等人。

亞太裔傳統月登場，舊金山民選官員齊聚華埠唱粵劇，大明星劇院座無虛席。（記者李怡/攝影）

現場不少官員特別穿上中式唐裝或粵劇元素服飾登台，與粵劇演員同台互動，氣氛熱鬧。參演人員均希望通過此次演出互動讓更多年輕世代與主流社會認識華人傳統藝術。

多位民選官員表示，舊金山最珍貴的地方之一，就是不同文化能夠被保留下來並持續被看見。華埠不只是觀光景點，更是許多移民家庭共同記憶與文化傳承的重要場所，粵語最早在舊金山被使用，而粵劇正是華人文化中非常有代表性的藝術形式。

鄭可欣表示，粵劇不只是表演藝術，更承載華人移民歷史與情感記憶。她希望透過這類活動，讓更多灣區年輕世代願意走進劇院、接觸傳統文化，也讓主流社會看見華人社區的文化生命力。她提到，今年活動特別強調跨文化參與，因此邀請不同背景的民選官員與社區人士共同登台，希望創造更多文化交流機會。

活動現場座無虛席，觀眾反應熱烈，不少長者邊看邊跟著哼唱，年輕觀眾拿出手機錄影拍照。每當官員們開口唱粵曲時，台下便傳出笑聲與掌聲，氣氛相當輕鬆熱絡。有觀眾表示，很少看到官員願意花時間學習粵劇與華人文化，感覺很親切，也讓人感受到華裔文化被尊重。

當天演出除傳統粵劇橋段外，也融合文化交流與社區互動元素。隨著亞太裔歷史文化月在全美各地展開，華埠這場結合傳統藝術、民選官員與社區參與的粵劇活動，也成為今年舊金山亞太裔文化慶祝活動中的亮點之一。

亞太裔傳統月登場，舊金山民選官員齊聚華埠唱粵劇，大明星劇院座無虛席。（記者李怡/攝影）

亞太裔傳統月登場，舊金山民選官員齊聚華埠唱粵劇，大明星劇院座無虛席。（記者李怡/攝影）