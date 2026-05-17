Golden 1信合社援助沙州大 4年100萬 解決學生食住等問題

沙加緬度加州州立大學將獲得Golden 1信合社資金援助。圖為沙州大校園一景。(取自沙加緬度加州州立大學IG)

加州 的Golden 1信用合作社（Credit Union）未來四年將投入100萬元，協助沙加緬度加州州立大學（California State University, Sacramento）學生提升財務福祉，並獲得基本生活資源。

沙州大宣布，這項由加州信用合作社與大學建立的合作關係，將讓新生從進入沙州大開始，就能接觸財務教育及校園資源。官員表示，Golden 1將與學校學生事務部門合作，推動包括新生訓練及入住周等學生參與計畫。此外，這筆資金也將用於校內的「基本需求資源中心」，協助面臨糧食不足、住房不穩定及其他類似困境的學生。該中心目前為學生提供免費食品、衣物、盥洗用品、育兒用品及其他緊急援助資源。

沙州大學生事務副校長米契爾（Aniesha Mitchell）發表聲明說：「沙州大珍視像Golden 1這樣的合作夥伴。透過這項合作，我們得以強化迎新與歡迎計畫，並確保學生從一開始就能取得成功所需的資源。」

在今年6月至8月的新生迎新活動期間，Golden 1計畫為9000名大一新生及4000名轉學生提供財務教育與相關資源。Golden 1目前也是學校新生說明會的贊助者。

Golden 1資深副總裁泰勒（Erica Taylor）說：「透過擴大財務教育、重要資源與基本需求支持的取得機會，我們協助學生專注於最重要的事情。我們與沙州大的合作，旨在消除障礙、開啟機會之門，並創造具有長期意義的發展途徑。」

校方指出，沙州大超過40%的學生符合CalFresh資格。CalFresh是一項聯邦福利計畫，協助低收入家庭購買營養食品。由於校內「基本需求資源中心」每月平均接待超過5000人次，在超過3萬1000名學生的校園中，對食物與基本生活援助的需求持續存在。

透過這項合作，Golden 1也希望延續先前對該中心的支持。2025年9月資源中心啟用前，該信用合作社曾捐贈一整輛搬家卡車的生活必需品，之後秋季又追加一批捐贈物資。