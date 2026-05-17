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沙加緬度人口成長快 郊區雙城佛爾森、溫特斯最突出

編譯組／綜合報導
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沙加緬度地區人口持續擴張，但市中心增幅小於部分郊區。圖為沙加緬度市府。(取自沙加...
沙加緬度地區人口持續擴張，但市中心增幅小於部分郊區。圖為沙加緬度市府。(取自沙加緬度市府官網)

根據美國人口普查局最新公布的人口估計數據，沙加緬度地區近年人口成長趨勢明顯，並以外圍郊區城市增幅最為突出，反映出灣區人口外移、房價壓力及遠距工作模式改變，正持續重塑北加州人口版圖。

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）14日公布最新人口估計數據，佛爾森（Folsom）與溫特斯（Winters）是2024年至2025年間沙加緬度地區成長最快的城市，兩地人口均較前一年增加4.1%。

其他人口成長顯著的城市包括：惠特蘭（Wheatland），人口成長3.3%；科多瓦牧場（Rancho Cordova）成長3.1%；羅斯維爾（Roseville）成長2.3%；以及林肯市（Lincoln）成長2.2%。作為區域內最大城市、且為加州州府所在的沙加緬度（Sacramento），估計人口僅成長0.3%，顯示人口逐漸向郊區擴。

這些數據截至2025年7月1日，且僅涵蓋正式建制的城市與城鎮。

在涵蓋六個縣的沙加緬度地區中，也有部分城市人口出現下滑，包括艾列頓（Isleton）減少0.5%；柑橘高地（Citrus Heights）、戴維斯（Davis）與利夫奧克（Live Oak）的人口則都約下降0.4%。

全加州人口成長最快的城市則是天堂鎮（Paradise）。這座城市在2018年「坎普野火」（Camp Fire）幾乎摧毀全鎮後持續復甦，人口較前一年增加8.1%。

若以2020年人口普查以來的五年期間觀察，盪特斯是沙加緬度地區人口成長最多的城市，增幅達15.6%。同期人口成長達雙位數的城市還包括林肯市、惠特蘭、弗爾森、維斯維爾，以及科多瓦牧場 。

綜合沙加緬度蜂報等媒體分析，灣區高房價是推動人口移入沙加緬度地區的重要原因。許多原本居住於舊金山灣區的家庭，因住房成本高漲，轉而選擇房價相對可負擔、居住空間更大的沙加緬度郊區城市。尤其疫情後遠距工作普及，也讓民眾不再需要每天通勤至灣區上班。

其中，佛爾森與羅斯維爾因學區、治安及新建住宅社區，特別受到中產家庭青睞；林肯市與惠特蘭則因土地與房屋供給較充足，近年持續吸引新居民進駐。

專家也指出，住宅開發是人口成長的重要支撐。近年沙加緬度外圍城市大量興建新住宅與商業區，使區域人口持續增加。地方政府與區域規畫機構預估，未來數十年沙加緬度地區仍將持續擴張。

此外，國際移民也成為人口成長來源之一。包括亞洲與印度等地移民近年持續移入，加州雖整體面臨部分人口外流，但沙加緬度地區維持相對穩定成長。

沙加緬度城市人口變動(資料來源：美國人口普查局、沙加緬度蜂報 編譯組／製表 ...
沙加緬度城市人口變動(資料來源：美國人口普查局、沙加緬度蜂報 編譯組／製表 )

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