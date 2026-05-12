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表達養育之恩 三谷慈濟人文學校奉茶孝親

記者王湘涵/聖拉蒙報導
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睽違七年重啟奉茶活動，別具意義。（記者王湘涵/攝影）
睽違七年重啟奉茶活動，別具意義。（記者王湘涵/攝影）

「養一個孩子，需要全村的力量」，三谷慈濟人文學校日前舉辦孝親奉茶活動，回應孝親月的主題之餘，也讓學生以具體行動表達對父母的養育與感謝之情。

校長紀素珊以當周「對父母要知恩、感恩、報恩」的「靜思語」，勉勵同學明白孝順的核心精神，並在生活中落實對父母、師長與他人的尊重、關懷與感恩。

活動重頭戲–「跪羊圖」的情境手語演出，透過音樂與手語肢體動作傳達感念親恩的意涵，同時加入父母與爺爺奶奶的參與，用戲劇的方式起承轉合一個家庭養育孩子的甜蜜負擔，十分溫馨感人。

隨後以「羔羊跪乳」的意象進行奉茶，孩子單膝跪地，雙手端茶向父母致意。校方表示，這是在疫情之後闊別七年重新舉辦的奉茶活動，格外具有意義。

幼兒以輕鬆活潑的手語表演「讓愛傳出去」揭開序幕。（記者王湘涵/攝影）
幼兒以輕鬆活潑的手語表演「讓愛傳出去」揭開序幕。（記者王湘涵/攝影）

接著孩子們進一步為父母進行按摩，以「愛的捏捏」、「愛的捶捶」等互動表達關心，最後以「愛的抱抱」作為給彼此的回饋，整個過程儀式感十足。

家長Christina表示，自己和先生都是白人，選擇讓孩子就讀慈濟人文學校，不只是為了學習中文，更看重學校對文化和品格教育的重視；也有華人家長提到，這樣的文化學習經驗有助於孩子拓展視野，特別是尊重、感恩等價值的培養。

學生則私下分享，平時較少向父母直接表達感謝，透過活動的帶領可以更具體理解父母的付出；一位外籍爸爸Daniel也開心地上台接受女兒的按摩示範，他表示雖然一開始對這些儀式感到不太習慣，但透過和女兒在家演練的過程，彼此都能慢慢感受到其中的意義，讚許華人文化教育的層次和內涵。

校方指出，此次恢復奉茶的孝親活動，不僅強化親師生之間的連結，也展現人文教育長期深耕的成果。希望透過語言學習結合生活實踐，讓這些價值不只停留在課堂，而是能延伸至家庭與社區，成為孩子一生受用的禮物。

三谷慈濟人文學校校長紀素珊（後排中）與志工們合影。（記者王湘涵/攝影）
三谷慈濟人文學校校長紀素珊（後排中）與志工們合影。（記者王湘涵/攝影）

每周有固定的人文課程，形塑品格養成教育。（記者王湘涵/攝影）
每周有固定的人文課程，形塑品格養成教育。（記者王湘涵/攝影）

孝親月校園內的「行孝」主題。（記者王湘涵/攝影）
孝親月校園內的「行孝」主題。（記者王湘涵/攝影）

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