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台灣侍酒師Miggi 用文字品出納巴酒莊故事

記者王湘涵／丹維爾報導
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來自台灣的侍酒師Miggi，用故事介紹納巴酒莊。（記者王湘涵╱攝影）
來自台灣的侍酒師Miggi，用故事介紹納巴酒莊。（記者王湘涵╱攝影）

對許多人來說，葡萄酒是餐桌上的陪襯，但對來自台灣的侍酒師兼作家Miggi而言，那是一條理解文化、也讓自己融入當地生活的路。

經歷十年的藥廠工作，也曾投資過葡萄酒餐廳，2004年搬到舊金山灣區，她就一頭栽進了美食美酒的世界。進入法國藍帶廚藝學院體系的加州分校學習料理，從廚房重新出發，味覺敏銳的她可以憑記憶重現一道菜的風味，廚房成了她口中的「遊樂園」。之後，她寫食譜、經營讀書會、上廣播節目談酒與食物的搭配，飲食與葡萄酒逐漸成為她觀察世界的方式。

2025年底Miggi出版了一本新書「納帕酒莊」，走訪了許多酒莊與人物，集她生命經歷與感受之大成，和多數葡萄酒書不同，她不急著談年份、單寧或產區分級，而是選擇從故事切入。

書中從美國禁酒令時期開始──表面上酒被禁止，但實際上卻出現另一種文化現象：愈禁止，愈渴望。於是原本只有數百家的飲酒場所，在禁令之後反而暴增到上千家。釀酒也開始成為一種蠢蠢欲動的技能，「喝酒」從日常行為變成一種帶有情緒與態度的選擇，而這段歷史，也改變了美國人看待葡萄酒的方式，並爾後衍伸出納巴谷成為加州的寶藏之地。

兩本著作：「Miggi上菜！好酒、好菜、好時光，跟著藍帶廚酒師世界辦桌」/201...
兩本著作：「Miggi上菜！好酒、好菜、好時光，跟著藍帶廚酒師世界辦桌」/2012 「納帕酒莊：從禁酒令、巴黎審判到國宴氣泡酒—美國葡萄酒的崛起與新世界風格的誕生」/2025（記者王湘涵╱攝影）

釀酒之父的傳奇

在訪談過程裡，Miggi提到一位「半神半人」的傳奇人物，被稱作「加州釀酒之父」的André Tchelistcheff。他從未有過自己的酒莊，卻影響了整個納巴谷世代的釀酒師，甚至連頂級「膜拜酒」酒莊Screaming Eagle出產、動輒數千美元的葡萄酒，其釀酒理念也可追溯到他的影響。Miggi真摯地說：「一瓶酒的價值，從來不只是味道，而是背後的人、土地與時間。」

先講故事再品酒

「為了釀出最好的酒，葡萄藤必須忍耐，與惡劣的環境奮鬥。」從命運多舛的少年到現代釀酒巨匠，André用雙手將納巴谷從沉寂帶向世界，讓美國的葡萄酒走上舞台。

對灣區居民而言，納巴谷並不遙遠。但Miggi認為，正因為距離太近，反而容易被「符號化」—高價、觀光、精緻，卻少了理解。「我都是先講故事，再品酒，這樣你喝到的就不只是酒。」於是她透過訪談與資料整理，把納巴寫成一個可以被理解的地方：有歷史、有選擇、也有一群長期堅持品質的釀酒師，讀者不需要具備專業背景，也能從故事中慢慢走進這個產區。

在書中，Miggi也把視角帶回亞洲。她提到，台灣的葡萄酒不需要複製波爾多或勃根地，而應該長出自己的風味，像是帶有柳丁、楊桃、荔枝等熱帶水果的香氣，就是氣候與土地共同形塑的特色，那種明亮、直接的果香，其實就是台灣「土地給你的味道」。

Miggi用美食美酒進入生活。（Miggi提供）
Miggi用美食美酒進入生活。（Miggi提供）

價格不等於好喝

她曾做過簡單盲測：一瓶高價酒與一瓶平價酒同時品飲，結果朋友更喜歡價格較低的那一款：「價格不等於好喝，喜歡才是關鍵。」她觀察到，有些酒之所以讓人覺得更好喝，正是因為它保留了真實與新鮮，而非被過度技術化或成本結構主導。價格可以反映工序與材料，但不一定等於個人喜好，因此她強調，理解葡萄酒不只是向外學習，也要回頭認識自己的土地。

許多人覺得葡萄酒難以親近，是因為一開始就被帶入專業語言。但是身為在美20多年的移民，Miggi將飲食與葡萄酒視為一種「進入文化」的方式，她認為酒應該回到餐桌，成為與人和食物連結的一部分：當一個人開始理解當地人怎麼吃喝，也就更容易理解他們如何生活。「納帕酒莊」並不是為了教人品酒，而是希望讓更多華人讀者透過故事降低距離，未來還想透過英譯本，更多分享這片迷人的土地。

侍酒師大師公會的「認證侍酒師」（記者王湘涵╱攝影）
侍酒師大師公會的「認證侍酒師」（記者王湘涵╱攝影）

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