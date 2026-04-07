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「校園民歌50年」舊金山首站落幕 移師聖荷西唱3場

記者李怡╱舊金山報導
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校園民歌50年，舊金山首站感動落幕；聖荷西三場巡演接力登場。（受訪者供圖）
校園民歌50年，舊金山首站感動落幕；聖荷西三場巡演接力登場。（受訪者供圖）

「校園民歌50年｜飄洋過海來團圓」美國巡演3日晚在舊金山交響樂廳(Davies Symphony Hall)登場，作為全美首站演出，現場不少觀眾在熟悉旋律中紅了眼眶，直言「民歌就是我們這一代人的青春與記憶」。

當晚多位台灣校園民歌代表歌手同台獻唱，一首首經典作品輪番登場，從溫柔抒情到熱烈合唱，引發全場觀眾強烈共鳴。隨著旋律響起，不少觀眾自發跟唱，甚至有人站起揮手打拍，場內氣氛幾度沸騰。

主辦方代表戴錡表示，舊金山作為美國巡演首站，具有象徵意義，「這裡不只是華人文化重鎮，更承載著幾代移民的共同記憶，我們必須把最好的民歌手放在最具規格的舞台上呈現。」他指出，選擇舊金山交響樂廳，正是希望讓這批代表時代的聲音，在最專業的音樂殿堂中被完整呈現。

校園民歌50年，舊金山首站感動落幕；聖荷西三場巡演接力登場。（受訪者供圖）
校園民歌50年，舊金山首站感動落幕；聖荷西三場巡演接力登場。（受訪者供圖）

演出過程中，多首經典曲目引發全場大合唱，觀眾席此起彼落的歌聲，與舞台上歌手交織成一片。有觀眾在副歌時忍不住落淚，也有人高聲吶喊、報以長時間掌聲，氣氛宛如大型同學會。

有從南灣專程趕來的觀眾說：「這些歌陪我們長大，今天聽到現場版，好像把青春重新走了一遍。」

另一名觀眾說：「現在很少有這樣純粹的音樂會，沒有太多包裝，只有歌聲和情感，特別珍貴。」也有年輕觀眾帶著父母一同前來，「雖然很多歌我不熟，但看到他們流淚，我才真正理解這些歌的重量。」

整場演出在壓軸大合唱中達到高潮，台上台下齊聲合唱，掌聲與歡呼聲久久不息，為此次舊金山首演畫下感動句點。

巡演接下來將移師聖荷西表演藝術中心(Center for the Performing Arts)舉行三場演出，時間為4月13日至15日晚7時。主辦方表示，舊金山場反應熱烈，預計南灣場次同樣將吸引大批觀眾共赴這場「青春回憶之約」。

門票分為148元、248元與348元（已含稅），可於灣區多個華人商家購票，或洽華人票房公司。主辦方也提醒，有意觀眾可提前購票，洽詢專線：510-796-9988  或510-589-8892。

校園民歌50年，舊金山首站感動落幕；聖荷西三場巡演接力登場。（受訪者供圖）
校園民歌50年，舊金山首站感動落幕；聖荷西三場巡演接力登場。（受訪者供圖）

灣區 華人 聖荷西

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