恰恰打擊樂團10周年音樂會 5月17日庫比蒂諾登場

恰恰打擊樂團將於5月17日於庫比蒂諾市舉辦十周年音樂會。(圖/恰恰打擊樂團提供)

舊金山灣區的恰恰打擊樂團(Cha Cha Percussion)將於5月17日(星期日)下午3時30分，於庫比蒂諾市的迪安薩社區學院表演藝術中心( De Anza College Visual and Performing Arts Center)舉辦「恰恰打擊樂十周年音樂會」，與社區觀眾分享樂團的音樂成果。

音樂會曲目包括巴西風格的「Brazil」、融合節奏藍調與鄉村音樂元素的「Rock Around the Clock」、搖滾風味濃厚的「Low Rider」，以及曼西尼的爵士鼓協奏曲。

此外節目中也將演出Bruno Mars的流行名曲「Locked Out of Heaven」和熱情奔放的拉丁經典「El Cumbanchero」。不同風格的樂團改編曲目，展現了打擊樂器豐富的節奏色彩與聲響魅力。

許多學生從小接觸節奏，逐漸能嫻熟地演奏木琴、定音鼓、鐵琴、爵士鼓等打擊樂器，並在舞台演出中展現自信，表現亮眼。

恰恰打擊樂團由來自台灣的打擊樂博士謝家豪(Dr. Ja Hsieh)於2016年創立於聖塔克拉拉。多年來透過樂團系統化訓練和演出，培養許多學生站上舞台表演，在灣區打響「恰恰打擊樂團」的特色品牌。樂團邀請灣區喜愛打擊樂的朋友，參與這場恰恰打擊樂團十周年音樂會。

有關演出資訊︰地點在21250 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014。校園停車可能需付費。普通票價25元/學生或長者票價15元。僅限實體售票，須於5月10日前向恰恰打擊樂團購買。電話:408-802-0338。官方網站:chachapercussion.com。