我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從投資人到花藝家 他在舊金山用一束花重寫人生

烏莎：與范斯許多議題不一致…好市多會員 常去超市購物

東華深入日落區 健康日推預防醫療

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東華醫院攜手王兆倫(中)、CCHP共同舉辦辦健康同樂日，日落區居民踴躍參與。(受...
東華醫院攜手王兆倫(中)、CCHP共同舉辦辦健康同樂日，日落區居民踴躍參與。(受訪者提供)

為提升社區健康意識並促進醫療資源普及，東華醫院聯同華人健康計畫（CCHP）及第四區市議員Alan Wong（王兆倫），於29日在日落區康樂中心舉辦「日落區健康同樂日」。活動整合多項免費醫療服務與健康教育資源，吸引大批居民參與，現場氣氛熱絡，展現社區凝聚力。

當日提供多項免費健康檢查與諮詢服務，包括血壓及血糖測量、骨質密度篩檢、乙型肝炎檢測、聽力檢查，以及中風預防教育與用藥指導等，協助居民掌握自身健康狀況，提升對慢性疾病與早期篩檢的重視。不少長者表示，能在家附近一次完成多項檢查十分方便，也更願意定期關注健康。

東華醫院行政總裁鍾啟國表示，醫院長期深耕社區，致力回應居民實際健康需求。他指出，透過與市府及本地機構合作，將醫療服務帶入社區，有助降低就醫門檻，提升醫療可及性，讓更多市民能及時獲得支援。

東華醫院與日落區淵源深厚。約30年前，隨著部分華埠居民遷居至日落區一帶，醫院於當地設立首間社區診所，日落區華康醫務中心（Sunset Health Services），實踐「隨社區而行」的理念，讓居民在居住地即可獲得持續且具文化理解的醫療服務。現時該中心除提供基層門診外，亦設有多項專科服務，全面支援居民健康需求。

活動現場亦設有多個雙語健康教育及資源攤位，由醫療專業人員與合作機構提供慢性病預防、緊急應變等資訊，並以中英文雙語服務，方便不同語言背景的居民諮詢與了解。主辦方表示，提供符合文化與語言需求的醫療服務，有助提升居民信任感與參與度。

王兆倫表示，在日落區推動「就近就醫」一直是重要目標。他回憶成長期間曾使用Noriega街東華醫院診所服務，見證其長期對社區的支持。他指出，當醫療服務貼近居民的語言與文化背景時，民眾更願意主動使用資源，這對建立健康社區至關重要。

主辦單位指出，「健康同樂日」是東華醫院推動預防醫療與健康教育的重要一環。未來將持續與各界合作，推廣早期篩檢與健康管理觀念，協助居民建立良好生活習慣，進一步提升整體社區健康水平。

上一則

東方遺珍4月8至10日 灣區舉辦中國古董收購會

下一則

2026女性高峰會 創業家精神領航 5講者展多元女力樣貌

延伸閱讀

百康仁德布局AI醫療 將進駐貝賽、長島

百康仁德布局AI醫療 將進駐貝賽、長島
華埠服務中心阿市華福長者照護 逾55歲可申請

華埠服務中心阿市華福長者照護 逾55歲可申請
新希望華人癌症關懷基金會義工培訓圓滿落幕 近60人齊聚展現愛心行動力

新希望華人癌症關懷基金會義工培訓圓滿落幕 近60人齊聚展現愛心行動力
史島122分局華裔局長上任 承諾加強華人與警察關係

史島122分局華裔局長上任 承諾加強華人與警察關係
聯合健康保險、加聯泰平醫療網 3月27日免費健康講座

聯合健康保險、加聯泰平醫療網 3月27日免費健康講座

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

賭城酒店搶客 吃住、規費、秀票全包 2人2夜只須330元

2026-03-27 02:18
位於南灣庫比蒂諾的鮮芋仙分店突傳歇業！引起網友熱議。（翻攝自鮮芋仙臉書）

曾為北美指標門市 庫比蒂諾鮮芋仙突歇業引討論

2026-03-28 19:11
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
本田Accord是2025年在加州被盜最多的車款。(取自本田汽車經銷商網)

每48秒1車被偷 灣區失車率冠全美 本田Accord是竊賊頭號目標

2026-03-24 15:33

超人氣

更多 >
好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」
華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦

華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言

83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役