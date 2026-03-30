東華深入日落區 健康日推預防醫療

東華醫院攜手王兆倫(中)、CCHP共同舉辦辦健康同樂日，日落區居民踴躍參與。(受訪者提供)

為提升社區健康意識並促進醫療資源普及，東華醫院聯同華人健康計畫（CCHP）及第四區市議員Alan Wong（王兆倫），於29日在日落區康樂中心舉辦「日落區健康同樂日」。活動整合多項免費醫療服務與健康教育資源，吸引大批居民參與，現場氣氛熱絡，展現社區凝聚力。

當日提供多項免費健康檢查與諮詢服務，包括血壓及血糖測量、骨質密度篩檢、乙型肝炎檢測、聽力檢查，以及中風預防教育與用藥指導等，協助居民掌握自身健康狀況，提升對慢性疾病與早期篩檢的重視。不少長者表示，能在家附近一次完成多項檢查十分方便，也更願意定期關注健康。

東華醫院行政總裁鍾啟國表示，醫院長期深耕社區，致力回應居民實際健康需求。他指出，透過與市府及本地機構合作，將醫療服務帶入社區，有助降低就醫門檻，提升醫療可及性，讓更多市民能及時獲得支援。

東華醫院與日落區淵源深厚。約30年前，隨著部分華埠居民遷居至日落區一帶，醫院於當地設立首間社區診所，日落區華康醫務中心（Sunset Health Services），實踐「隨社區而行」的理念，讓居民在居住地即可獲得持續且具文化理解的醫療服務。現時該中心除提供基層門診外，亦設有多項專科服務，全面支援居民健康需求。

活動現場亦設有多個雙語健康教育及資源攤位，由醫療專業人員與合作機構提供慢性病預防、緊急應變等資訊，並以中英文雙語服務，方便不同語言背景的居民諮詢與了解。主辦方表示，提供符合文化與語言需求的醫療服務，有助提升居民信任感與參與度。

王兆倫表示，在日落區推動「就近就醫」一直是重要目標。他回憶成長期間曾使用Noriega街東華醫院診所服務，見證其長期對社區的支持。他指出，當醫療服務貼近居民的語言與文化背景時，民眾更願意主動使用資源，這對建立健康社區至關重要。

主辦單位指出，「健康同樂日」是東華醫院推動預防醫療與健康教育的重要一環。未來將持續與各界合作，推廣早期篩檢與健康管理觀念，協助居民建立良好生活習慣，進一步提升整體社區健康水平。