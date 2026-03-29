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世界台灣同鄉聯誼總會 歡慶新春

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2026新春交流聯歡主辦單位吳睦野、吳毓苹兩位主席與貴賓們合影。（主辦單位提供）
2026新春交流聯歡主辦單位吳睦野、吳毓苹兩位主席與貴賓們合影。（主辦單位提供）

世界台灣同鄉聯誼總會（WTBA）與北加州華僑會館3月22日在金山灣區僑教中心舉辦2026年新春交流聯歡活動，吸引逾300位僑胞及社區人士齊聚一堂，共襄盛舉、互賀新春，現場氣氛溫馨熱絡。

駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心副主任蔡佳樺、駐舊金山台貿中心主任劉美智、佛利蒙市議員邵陽、庫比蒂諾副市長趙良方等親臨致意，並高度肯定世界台灣同鄉聯誼總會與北加州華僑會館長期對僑界及社區發展的貢獻。

世界台灣同鄉聯誼總會總會長吳睦野致詞表示，總會始終秉持「服務與公益」的宗旨，從早期深入老人中心關懷慰問，到疫情期間大規模捐贈防疫物資，並成功轉型為美國聯邦認可的501(c)(3)非營利組織。目前總會已拓展至全球53個分會，持續推動公益與聯誼活動。

北加州華僑會館館長吳毓苹指出，自2014年成立以來，北加州華僑會館持續提供法律諮詢、理財服務及義診等多元服務，參與人數由初期百餘人成長至今逾300人。

活動節目精彩豐富，由「愛久久樂團」以經典校園民歌揭開序幕，隨後由李芸華帶領健身大鼓隊演出，世華北加州分會呈現「甜蜜蜜」歌舞、風中之羽彭樂雲指導的民族舞蹈及管樂演奏與旗袍走秀等節目輪番登場，最後由伍梅率領的梅飛色舞團壓軸演出，贏得滿堂喝采。

除舞台表演外，會場周邊亦設置多元化的服務攤位，包括周燕春國畫傳統剪紙中華文化 展示、中醫白水大學副校長郭雨義診服務、銀行理財與保險規畫諮詢以及精選健康產品等。

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