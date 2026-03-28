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展現文化傳承 北加州中文學術賽圓滿落幕

記者江碩涵／聖荷西報導
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北加州中文學校聯合會3月22日在Lynbrook高中舉辦2026年學術比賽。(主辦單位提供)
北加州中文學校聯合會3月22日在Lynbrook高中舉辦2026年學術比賽。(主辦單位提供)

北加州中文學校聯合會3月22日在Lynbrook高中舉辦2026年學術比賽。學術比賽承載著數月來的用心籌備，由北加州中文學校聯合會會長傅其俊、副會長廖琇菁、學術比賽召集人陳亳蕙以及經驗豐富的幹部團隊攜手規畫，從賽制設計到現場動線，經過無數次確認，只為讓孩子們在最安心、最完善的環境中盡情發揮。

上午有30位北加紅螞蟻志工與20位FASCA青年志工在校園各處忙碌穿梭，共有147位來自各校的召集人、評審與監考人員就位，來自28所中文學校、436名學生也在期待與緊張的氛圍中等候進入各考試教室。

下午1時30分比賽正式展開。學生們全神貫注，在16個項目、51個組別競賽中，傾注所學、盡情發揮。北加州中文學校聯合會表示，那一刻不只是看見比賽的進行，更真切感受到海外華語文教育所累積的深厚底蘊與蓬勃生命力。

賽事結束後，另一段緊湊而專注的節奏隨即展開。評審們迅速投入評分與核對工作，分秒必爭，只為給每位參賽者最公平的肯定，同時工作團隊也同步進行獎狀製作與整理，流程緊密銜接、毫不鬆懈。當晚即完成優勝名單公布，展現出高度效率與彼此之間無聲的默契。

北加州中文學校聯合會表示，這不僅是一場競賽，更是一段關於陪伴與成長的旅程，當孩子們從容地站上舞台、安靜地完成試卷，看見的不只是成果，而是文化在心中悄然扎根的力量。這份由眾人共同守護的溫暖與凝聚，將持續陪伴孩子們走向更遠的未來，讓中文之美，在世界的不同角落靜靜綻放、代代相傳。

本次比賽的優勝學生，將於3月28日舉行的頒獎典禮上接受表揚，為這段努力與成長，畫下一個閃耀而動人的句點。

北加州中文學校聯合會3月22日在Lynbrook高中舉辦2026年學術比賽。(主...
北加州中文學校聯合會3月22日在Lynbrook高中舉辦2026年學術比賽。(主辦單位提供)

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