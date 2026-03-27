北加「台灣學校」保存母語 溫暖傳遞家的感覺
聖荷西有一所台灣學校 （Taiwan School of TAC)），致力於台美青少年的語言和文化教育，以推廣「華文教育」、「保存母語」、薪傳「台灣文化」、「台灣精神」為宗旨，從幼兒到大人都可以在這裡學台語和華語，也能體驗各種台灣文化。
戴佩俐校長在受訪時說：「學校希望提供孩子和家庭一個『家的感覺』，讓每個人都能『感受到愛台灣這件事情』。」學校除了有台語、華語課程，還開設煮食、舞蹈、合唱團、繪本閱讀、扯鈴等活動給孩子，大人則有歷史與文學課程，透過互動與實作，學生不只是學語言，更是一種與家庭父母間的連結，久而久之也建立對台灣文化的歸屬感。
戴佩俐回憶，曾經發起過一個「回台灣逛夜市拍照享學費折扣」的活動，一位學員真的到了台灣夜市並拍下小吃照片回來分享。她看到家長帶著孩子透過生活體驗來認識台灣文化，深受感動。
她說，孩子在學校的成長，不只是語言能力的提升，更是在環境中學會尊重、合作與自信。對北加州長大的台灣孩子而言，或許少了文化背景，但在台灣學校鼓勵他們自由探索、放鬆學習，慢慢就能透過自己身在其中了解對台灣文化的默契和認同。「一開始一定要有一顆種子，父母愛台灣，孩子才會以作為台灣人為榮。」
此外，學校也持續推動創新計畫，除了台語學校、推廣台語、華語和相關的文化外，還曾進入Google公司教授工程師華語，未來更有台語教學的計畫。學校的北加州唯一兒童台語合唱團（Taigi Choir）致力在灣區推廣台灣語言與文化，經常參與各類文化活動與節慶表演，也是頗具代表性的兒童表演團體。
戴佩俐表示，希望僑委會能多多支持學校，保留繁體字和台語字，文化需要大家齊心合力的推廣才能更有力量，希望學生在這裡不只是學到語言，更能帶著對台灣的尊重和愛走向世界。
戴佩俐說：「希望每一個來到這裡的人都可以帶走一份對台灣的『疼』。」從製作食物到參與表演，每一個小活動都像在孩子心中種下文化的種子，感受到文化背後的意義與溫暖；教育的美妙之處，就是看到孩子一步步成長，從害怕到勇敢，從觀望到投入。期許這所台灣學校不只是語言教育的場所，更是一座連接台美文化的橋樑。
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