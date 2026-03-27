北加「台灣學校」保存母語 溫暖傳遞家的感覺

戴佩俐校長分享這面充滿台灣元素的彩繪牆。（記者王湘涵/ 攝影）

聖荷西 有一所台灣學校 （Taiwan School of TAC)），致力於台美青少年的語言和文化教育，以推廣「華文教育」、「保存母語」、薪傳「台灣文化」、「台灣精神」為宗旨，從幼兒到大人都可以在這裡學台語和華語，也能體驗各種台灣文化。

台灣學校戴佩俐校長希望每一個來到這裡的人都可以帶走一份對台灣的『疼』。（記者王湘涵/ 攝影）

台灣元素彩繪牆設計圖。（記者王湘涵/ 攝影）

戴佩俐校長在受訪時說：「學校希望提供孩子和家庭一個『家的感覺』，讓每個人都能『感受到愛台灣這件事情』。」學校除了有台語、華語課程，還開設煮食、舞蹈、合唱團、繪本閱讀、扯鈴等活動給孩子，大人則有歷史與文學課程，透過互動與實作，學生不只是學語言，更是一種與家庭父母間的連結，久而久之也建立對台灣文化的歸屬感。

戴佩俐回憶，曾經發起過一個「回台灣逛夜市拍照享學費折扣」的活動，一位學員真的到了台灣夜市並拍下小吃照片回來分享。她看到家長帶著孩子透過生活體驗來認識台灣文化，深受感動。

每一個付出的人都是一片葉子，共同守護一棵大樹。（記者王湘涵/ 攝影）

她說，孩子在學校的成長，不只是語言能力的提升，更是在環境中學會尊重、合作與自信。對北加州長大的台灣孩子而言，或許少了文化背景，但在台灣學校鼓勵他們自由探索、放鬆學習，慢慢就能透過自己身在其中了解對台灣文化的默契和認同。「一開始一定要有一顆種子，父母愛台灣，孩子才會以作為台灣人為榮。」

此外，學校也持續推動創新計畫，除了台語學校、推廣台語、華語和相關的文化外，還曾進入Google公司教授工程師華語，未來更有台語教學的計畫。學校的北加州唯一兒童台語合唱團（Taigi Choir）致力在灣區推廣台灣語言與文化，經常參與各類文化活動與節慶表演，也是頗具代表性的兒童表演團體。

戴佩俐表示，希望僑委會能多多支持學校，保留繁體字和台語字，文化需要大家齊心合力的推廣才能更有力量，希望學生在這裡不只是學到語言，更能帶著對台灣的尊重和愛走向世界。

戴佩俐說：「希望每一個來到這裡的人都可以帶走一份對台灣的『疼』。」從製作食物到參與表演，每一個小活動都像在孩子心中種下文化的種子，感受到文化背後的意義與溫暖；教育的美妙之處，就是看到孩子一步步成長，從害怕到勇敢，從觀望到投入。期許這所台灣學校不只是語言教育的場所，更是一座連接台美文化的橋樑。