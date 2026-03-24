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北加州慈濟腎友會29日線上聚會 談「洗腎常見皮膚症狀」

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北加州慈濟腎友會2026年第一次聚會，訂於3月29日(星期日)下午線上舉行。

北加州慈濟腎友會是服務說中文的慢性腎臟疾病患者、洗腎及換腎的腎友。慈濟服務社區不分國籍及宗教，希望提供被需要的服務。

北加州慈濟腎友會成立於2005年，20年來服務的腎友有數千人。慈濟腎友會有一個堅強又有愛心的醫療團隊，還有一群熱心的志工，每兩個月一次的聚會，都會邀請醫療團隊的醫生、護士、營養師、社工人員來講述最新的醫療資訊、日常護理、飲食營養等各方面的知識。2022年開始腎友會並把過去的一些講座的影片在YouTube上面播放，有興趣的朋友可以用「慈濟腎友會」在YouTube上面，搜尋自己所需要的影片。

這個月的講題非常的特別，是「洗腎腎友常見的皮膚症狀」，邀請皮膚專科護理師王知貞，解說洗腎過程中常見的皮膚症狀。

全美國慢性腎臟病的病人快速增加，洗腎人口也跟著快速成長，尤其換腎的時間越來越長，因此保持洗腎等待換腎的人數居高不下。王知貞將就洗腎中常見的皮膚狀況和如何應對做詳細解說，醫療團隊也接受大家的提問。

本月份的腎友會聚會採zoom的方式進行，聚會的日期是3月29日(星期日)下午2時至4時。zoom連結為：

https://us02web.zoom.us/j/82625726274?pwd=PPnlwuZj01h9b46R7DhTZJ0cLiGfot.1。

Zoom的ID：826 2572 6274。

Passcode：2026。

或手機直撥︰

• +1 669 900 6833 US (San Jose)

• +1 669 444 9171 (US)

zoom 慈濟

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