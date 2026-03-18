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北加州中醫藥界慶國醫節 辦講座、義診

記者李怡╱舊金山報導
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北加中醫界慶第97屆國醫節，以講座、義診等方式展現海外傳承活力。（受訪者供圖）
北加中醫界慶第97屆國醫節，以講座、義診等方式展現海外傳承活力。（受訪者供圖）

北加州中醫藥界15日在Fremont Downtown Event Center舉辦第97屆國醫節慶祝活動，透過專題講座、義診服務、商家展位展示及晚宴等多元形式，吸引中醫藥界、政界、社區代表及媒體人士踴躍參與，共同推廣中醫藥文化，展現其在海外傳承與發展的蓬勃活力。

主辦單位表示，本屆活動由美國中醫公會主辦，並聯合美國中藥聯商會、美洲中醫藥大學、加州五系中醫藥大學、國際醫藥大學及加州大學矽谷分校等多個機構共同參與，主題定為「承古啟今，岐黃永續，智融國粹，共向未來」。國醫節源於1929年，承載著中醫藥傳承與弘揚的重要歷史意義，至今已成為全球中醫界的重要節慶之一。

當天活動來賓雲集，包括中國駐舊金山總領館代表、科技界人士，以及加州眾議員李天明（Alex Lee）、加州財長馬世雲代表、前加州眾議員朱感生（Kansen Chu）代表、聖塔克拉拉縣縣長李洲曉（Otto Lee）代表等政界人士，與多位中醫藥界與學界代表共同出席，顯示主流社會對中醫藥發展的關注與支持。

除了慶祝晚宴，主辦方白天安排多場中醫藥專題講座與義診活動，並設置17個商家展位，展示中藥材、養生保健產品及健康服務。現場氣氛熱絡，吸引眾多民眾參與。主辦方指出，當天為社區提供義診與健康諮詢服務超過120人次，反映出民眾對中醫藥保健的需求持續上升。

慶祝晚宴並安排多位嘉賓發表講話。中國駐舊金山總領館代表致詞後，現場播放前加州州長布朗(Jerry Brown)為本屆國醫節發來的祝賀視頻，肯定中醫藥在促進社區健康與文化交流方面的貢獻。

晚宴期間並穿插文藝表演與交流環節，現場氣氛熱烈。主辦方表示，中醫藥根植於中華文明，歷經數千年發展，近年來在美國的臨床服務、人才培養與學術研究等方面持續發揮作用，不僅造福當地民眾，也成為促進中美民間交流與文化互鑒的重要橋梁。

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