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香港商會42周年 全球政商代表同慶 表彰5傑出人士

記者王子涵／舊金山報導
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香港商會北加州分會13日舉行第42屆年會，吸引超300位政商界與社區人士齊聚一堂。（記者王子涵╱攝影）
香港商會北加州分會13日舉行第42屆年會，吸引超300位政商界與社區人士齊聚一堂。（記者王子涵╱攝影）

香港商會（Hong Kong Business Association, HKBA）北加州分會13日舉行第42屆年會，吸引超300位政商界與社區人士齊聚一堂。全球香港商會主席王易虹（Margaret Wong）在接受採訪時表示，今年年會主題為「Hong Kong′s Got Talent」，希望透過表彰五位傑出人士與分享故事，展現香港社群在灣區的成就與影響力。

王易虹指出，香港商會遍及全球38個國家，美國則有12個分會。灣區聚集了大量來自香港的移民與企業家，商會希望透過平台連結這些人才與資源，並鼓勵年輕一代參與社區與商業發展。

今年年會特別頒發「Hong Kong′s Got Talent」獎項，表彰五位在不同領域有卓越成就、貢獻的華裔人士。王易虹表示，每一位得獎者背後都有一段奮鬥與成功的故事，希望透過分享這些經歷，激勵更多年輕一代。

今年獲表彰者為：生物科技企業家、Kenson Ventures董事長方宇明博士（Dr. Kenneth Fong）、知名電視主持人、企業家靳羽西（Yue-Sai Kan）、華美銀行（East West Bank）董事長兼行政總裁吳建民（Dominic Ng）、酒店業資深領袖黃彼得（Peter Wong）、著名廚師兼電視節目主持人甄文達（Martin Yan）。

香港商會除了舉辦社交活動，也定期舉辦商業論壇、研討會及交流活動。「我們不希望只是一個社交俱樂部，更希望讓企業家透過香港這個國際金融中心與亞洲市場建立聯繫。」王易虹說，香港在金融與資本市場仍具有重要地位，是連接中國南方及全球資金的重要平台，也吸引許多人才與企業匯聚。

香港經濟貿易辦事處舊金山處長曾冠豪（Ivan Tsang）表示，香港經濟在全球經濟不確定環境下仍保持穩定增長。香港2025年經濟增長約3.5%，並在金融、創新科技、教育與人才等多項全球競爭力排名中保持領先地位。根據最新預測，香港今年經濟將增長2.5%至3.5%。

曾冠豪表示，香港的優勢在於其國際化、連通性以及多元包容的環境。為吸引更多國際企業落戶香港，特區政府在最新財政預算案中提出多項優惠政策，包括補助金、財政資助及稅務優惠，以鼓勵企業投資並創造就業機會。

曾冠豪透露，香港也正積極推動與灣區的文化合作。4月起，來自香港演藝學院的學生與校友將到訪舊金山，展現香港文化與藝術魅力。

香港商會全球主席王易虹表示，灣區聚集了大量來自香港的移民與企業家，商會希望透過平...
香港商會全球主席王易虹表示，灣區聚集了大量來自香港的移民與企業家，商會希望透過平台連結這些人才與資源，並鼓勵年輕一代參與社區與商業發展。（記者王子涵/攝影）

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