薪火相傳…灣區中華文化公園「修復募款晚宴」9日舉辦

華美傳統基金會主辦「薪火相傳·中華文化公園修復募款晚宴」，報名購票截止日期為11月7日。( 華美傳統基金會)

由華美傳統基金會主辦的「薪火相傳·中華文化公園修復募款晚宴」，將於11月9日（星期日）晚上5時至10時，於佛斯特市Crowne Plaza Foster City 酒店（1221 Chess Drive, Foster City, CA 94404）舉行。基金會特別提醒，報名購票截止日期為11月7日，敬請灣區 各界華人 把握最後機會參加。

華美傳統基金會表示，中華文化公園是灣區華人文化的象徵。「雖歷經歲月與疫情 的摧折，但它承載的，並不僅是一座園林，而是先輩遠渡重洋後，在美國土地上留下的文化根基與精神火種。這份火種，便是『薪火相傳』，意味著一代傳一代，文化不息、精神不滅。」舉辦募款晚宴，不只是為了修復建築，更是為了延續文化的生命。薪火若不延續，園林終將沉默；文化若不守護，記憶將逐漸淡去。

華美傳統基金會呼籲，關心下一代、關心文化傳承的華人朋友，一同參與晚宴、支持修復工程，讓這把文化火焰在灣區繼續燃燒，不被吹散。此次11月9日募款晚宴是完成2025募款階段的關鍵一步，也是在2025年募款活動的最後衝刺。

晚宴報名截止日期：2025年11月7日（星期五）；購票及聯絡方式：王婉君 Lisa Wang，Email: [email protected]，簡訊: (650) 492-1169，網址：www.SinoAHF.org。