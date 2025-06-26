鼓勵亞太裔文化傳承 國際領袖基金會灣區頒獎

國際領袖基金會創會會長董繼玲夫婦與部分獲獎來來賓合影。（記者龔玥／攝影）

國際領袖基金會（ILF）總會於6月21日在聖荷西舉行頒獎典禮暨交流會，與舊金山 分會共同攜手，展現對亞裔 青年領袖培訓與亞太裔文化傳承的重視。活動邀集來自全美各地的來賓與顧問委員會成員共50餘人，場面溫馨而具意義。

現場來賓包括國際領袖基金會創會會長、現任美國國家亞太裔歷史文化博物館評估委員會共同主席董繼玲、全美Amtrak副董事長傑龍（Joel Szabat）、ILF舊金山分會主席林美蓮、共同主席陳鈞亞、全球玉山科技協會名譽理事長陳潤吾博士、全球玉山科技協會理事長胡立民博士、美國展望未來基金會共同創辦人梅毅端、世界台灣商會榮譽總會長林貴香、亞裔美好社區促進會創辦人賴淑娜、陳朝全，北美洲臺灣商會名譽總會長吳怡明等。

林美蓮主席致詞，感謝董繼玲與傑龍親臨灣區，並向與會嘉賓介紹舊金山分會近來在培訓青年與推廣亞裔文化上的成果與方向。她強調，透過總會與分會的密切合作，將為亞裔青年開拓更廣闊的視野與機會。

傑龍則指出，國際領袖基金會長期致力於為亞裔青年搭建與美國聯邦政府、國會及非營利部門互動的橋樑，幫助年輕人深入了解政府運作與政策影響，進而服務亞裔社區、推動公共事務參與。

董繼玲分享其推動亞太裔歷史文化博物館的願景，強調亞太裔在美國建國至今所做出的貢獻不應被遺忘，應透過博物館等具體行動保存並傳承歷史與文化。她表示，基金會培育新一代亞裔領袖的使命，正與這項歷史傳承工作相輔相成。

現場董繼玲特別頒發獎座予五位「Founder Circle」重要成員–胡立民、劉孝宏、侯秀玉、林月鏡與梅毅端，表彰他們長年對基金會的慷慨支持。此外，四位榮獲美國總統志工獎的成員，吳金柱、徐秋容、蔡宗元與鄭其也獲得表揚，肯定他們對社會的無私奉獻。

國際領袖基金會自2000年創立於加州 ，26年來透過每年暑期計畫，選送亞裔青年赴華盛頓特區實習，深入了解美國政治與行政體系，培養未來領袖人才。同時也推出青少年 Youth Leadership Academy 。這些制度化的培訓機制，已成為亞裔青年進入主流政經界的重要跳板，也為亞裔社區注入源源不絕的動能。7月24日將在華府舉行領䄂及商務高峰會。