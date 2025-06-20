我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

Senior FASCA 要讓世界看見台灣

記者夏彥／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
徐佳青舊金山勉勵Senior FASCA青年：讓世界看見台灣。（記者夏彥／攝影）
徐佳青舊金山勉勵Senior FASCA青年：讓世界看見台灣。（記者夏彥／攝影）

徐佳青舊金山勉勵Senior FASCA青年：讓世界看見台灣。（記者夏彥／攝影）
徐佳青舊金山勉勵Senior FASCA青年：讓世界看見台灣。（記者夏彥／攝影）
為了培育下一代海外青年成為推廣台灣的文化大使，僑務委員會委員長徐佳青6月16日下午帶領美西各地Senior FASCA（海外青年文化大使）學員，前往駐舊金山台北經濟文化辦事處拜會，並在漁人碼頭進行台灣觀光推廣闖關任務，透過實地行動讓年輕學員們把對台灣的熱情帶入當地主流社會。

這場拜會由駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞組長郭卉蓁主持，副處長朱永昌代表接待徐佳青與近50名來自舊金山、洛杉磯、西雅圖、溫哥華及橙縣等地的青年學員及諮詢老師。

會中，雙方還互換禮物，氣氛熱絡。會後，駐處觀光組主任李思賢帶領學員們參觀了經文處新大樓，並介紹台灣觀光亮點，勉勵大家用親身故事和在地語言，向國際友人說好台灣故事。

朱永昌表示，僑務與外交工作密不可分， 僑委會海外青年文化大使（FASCA）及Senior FASCA計畫，讓僑青更加認識台灣。未來藉由他們在主流社會優勢,定能讓更多國際友人認識台灣。

徐佳青表示：「海外青年是最具創新和行動力的一群人，『Move to Next Generation』是僑委會的核心目標。」她說，自2012年推動FASCA計畫以來，全球已成立20個分會，累計培育六千多位青年文化大使。這次舉辦的Senior FASCA培訓營，就是希望讓資深學員強化領導統御與組織經營能力，未來能成為各地分會的骨幹，把台灣文化精神傳承下去。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑補充，這次為期3天2夜的「2025年Senior FASCA交流培訓營」自6月15日起展開，課程內容包括領導力、組織發展、FASCA經營實務、台灣文化探索及城市在地體驗，透過活潑多元、雙向互動的方式，訓練學員具備帶領團隊的能力。

活動尾聲，學員們分組到舊金山渡輪大樓與漁人碼頭進行闖關任務，以在地語言和自製圖卡向路人介紹台灣的美食、人情味與觀光景點，吸引許多外國遊客駐足互動。晚上，徐佳青頒發優勝獎項，並勉勵學員們要成為獨當一面的海外文化大使，讓世界看見台灣。

這場以行動深化學習、以體驗拉近距離的文化交流，不僅增進了海外僑青對台灣的認同感，也凝聚了青年世代在國際間為台灣發聲的力量。

舊金山 灣區

上一則

Muni將削減5條路線 未來恐更多

下一則

舊金山市議會全票通過 引職業足球隊進凱澤體育場

延伸閱讀

舊金山田德隆掃毒逮25人 繳獲380克毒品、槍枝

舊金山田德隆掃毒逮25人 繳獲380克毒品、槍枝
羅偉任命3大將 助推舊金山市中心復甦

羅偉任命3大將 助推舊金山市中心復甦
紀事報研究：為建公園關舊金山海傍公路 交通確受影響

紀事報研究：為建公園關舊金山海傍公路 交通確受影響
舊金山Muni公交路線再縮減 21日起砍掉21-Hayes線

舊金山Muni公交路線再縮減 21日起砍掉21-Hayes線
美中大使交鋒 謝鋒籲美撤銷關稅 龐德偉指須糾正兩國關係失衡

美中大使交鋒 謝鋒籲美撤銷關稅 龐德偉指須糾正兩國關係失衡

熱門新聞

疫情爆發後，房地產市場發生翻天覆地的變化，康斗類別也因此成為輸家之一。(homes.com)

HOA飆漲保費爆表 舊金山康斗住不起還賣不掉

2025-06-14 19:48
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
川普政府暫停對農業餐廳和酒店工作場所的執法行動。圖為加州農場工人正在工作。(路透)

川普暫停突襲農場無證客 灣區人：虛假安全感

2025-06-16 15:43
屢遭拖延的士德頓弒妻案中13歲兒子出庭，作證目睹父親八年前在家中刺死母親。（取自Pexels）

母慘死浴室藏屍垃圾桶 兒目睹全程8年後法庭對質父

2025-06-12 15:54
歌志軒拉麵進駐Westfield。（記者龔玥/攝影）

拉麵凪vs.歌志軒 矽谷上演拉麵大戰

2025-06-15 02:18
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍