Senior FASCA 要讓世界看見台灣

徐佳青舊金山勉勵Senior FASCA青年：讓世界看見台灣。（記者夏彥／攝影）

徐佳青舊金山勉勵Senior FASCA青年：讓世界看見台灣。（記者夏彥／攝影） 為了培育下一代海外青年成為推廣台灣的文化大使，僑務委員會委員長徐佳青6月16日下午帶領美西各地Senior FASCA（海外青年文化大使）學員，前往駐舊金山 台北經濟文化辦事處拜會，並在漁人碼頭進行台灣觀光推廣闖關任務，透過實地行動讓年輕學員們把對台灣的熱情帶入當地主流社會。

這場拜會由駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞組長郭卉蓁主持，副處長朱永昌代表接待徐佳青與近50名來自舊金山、洛杉磯、西雅圖、溫哥華及橙縣等地的青年學員及諮詢老師。

會中，雙方還互換禮物，氣氛熱絡。會後，駐處觀光組主任李思賢帶領學員們參觀了經文處新大樓，並介紹台灣觀光亮點，勉勵大家用親身故事和在地語言，向國際友人說好台灣故事。

朱永昌表示，僑務與外交工作密不可分， 僑委會海外青年文化大使（FASCA）及Senior FASCA計畫，讓僑青更加認識台灣。未來藉由他們在主流社會優勢,定能讓更多國際友人認識台灣。

徐佳青表示：「海外青年是最具創新和行動力的一群人，『Move to Next Generation』是僑委會的核心目標。」她說，自2012年推動FASCA計畫以來，全球已成立20個分會，累計培育六千多位青年文化大使。這次舉辦的Senior FASCA培訓營，就是希望讓資深學員強化領導統御與組織經營能力，未來能成為各地分會的骨幹，把台灣文化精神傳承下去。

金山灣區 僑教中心主任莊雅淑補充，這次為期3天2夜的「2025年Senior FASCA交流培訓營」自6月15日起展開，課程內容包括領導力、組織發展、FASCA經營實務、台灣文化探索及城市在地體驗，透過活潑多元、雙向互動的方式，訓練學員具備帶領團隊的能力。

活動尾聲，學員們分組到舊金山渡輪大樓與漁人碼頭進行闖關任務，以在地語言和自製圖卡向路人介紹台灣的美食、人情味與觀光景點，吸引許多外國遊客駐足互動。晚上，徐佳青頒發優勝獎項，並勉勵學員們要成為獨當一面的海外文化大使，讓世界看見台灣。

這場以行動深化學習、以體驗拉近距離的文化交流，不僅增進了海外僑青對台灣的認同感，也凝聚了青年世代在國際間為台灣發聲的力量。