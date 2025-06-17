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矽谷知名餐廳喜福居老闆朱鎮中 徐佳青讚兩代傳承台灣精神

記者江碩涵／巴洛阿圖即時報導
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僑委會委員長徐佳青6月16日晚間前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Chef Chu's）老闆朱鎮中，他亦是知名台裔導演朱浩偉（Jon M Chu）父親。（僑委會提供）
僑委會委員長徐佳青6月16日晚間前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Chef Chu's）老闆朱鎮中，他亦是知名台裔導演朱浩偉（Jon M Chu）父親。（僑委會提供）

僑委會委員長徐佳青6月16日晚間在金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務諮詢委員陳鈞亞等陪同下，前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Chef Chu's）老闆朱鎮中，他亦是知名台裔導演朱浩偉（Jon M Chu）父親。徐佳青表示，朱鎮中及朱浩偉（Jon M Chu）兩世代間延續與傳承台灣精神。

朱鎮中自台灣赴美多年，憑藉勤奮與堅持創辦「喜福居」，開業近半個世紀以來，矽谷大老蘋果創辦人喬布斯與Meta執行長查克柏格、NBA

球星林書豪、英國前首相柴契爾夫人、美國總統老布希等都曾到訪，是台灣文化在海外的溫暖據點。

朱浩偉則是好萊塢電影「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）、「魔法壞女巫」（Wicked）等享譽全球，2025 年更入選為「時代雜誌」（TIME）百大最具影響力人物。

徐佳青向朱鎮中先生致上敬意，讚許他在異鄉落地生根、傳承台灣精神，並表達對朱浩偉導演在國際影壇發光發熱的肯定與驕傲。尤其是朱浩偉2025年榮獲美國南加州大學（USC）頒發榮譽博士學位在畢業典禮演講，分享他在 USC 的校園回憶、身為台裔在美成長的故事，以及電影夢想如何逐步實現，堪稱「台灣之光」。朱鎮中先生則表示，台灣人的努力與溫暖，永遠是他與他兒子朱浩偉創作與生活的最大靈感來源。

此次拜會除了陳鈞亞及僑務諮詢委員胡立民、賴積裕、Alexander's Steakhouse董事長Chanile Chang等均陪同前往，徐佳青盼藉此加深台灣與海外僑界情誼，透過朱浩偉展現台灣文化軟實力於全球的深遠影響。

僑委會委員長徐佳青6月16日晚間前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Che...
僑委會委員長徐佳青6月16日晚間前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Chef Chu's）老闆朱鎮中，他亦是知名台裔導演朱浩偉（Jon M Chu）父親。（僑委會提供）
僑委會委員長徐佳青6月16日晚間前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Che...
僑委會委員長徐佳青6月16日晚間前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Chef Chu's）老闆朱鎮中，他亦是知名台裔導演朱浩偉（Jon M Chu）父親。（僑委會提供）
僑委會委員長徐佳青6月16日晚間前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Che...
僑委會委員長徐佳青6月16日晚間前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Chef Chu's）老闆朱鎮中，他亦是知名台裔導演朱浩偉（Jon M Chu）父親。（僑委會提供）
僑委會委員長徐佳青(中)6月16日前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Ch...
僑委會委員長徐佳青(中)6月16日前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Chef Chu's），並與老闆朱鎮中(左)、大兒子朱浩然(右)合影。（僑委會提供）
僑委會委員長徐佳青6月16日晚間前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Che...
僑委會委員長徐佳青6月16日晚間前往巴洛阿圖拜會美國知名中餐廳「喜福居」（Chef Chu's）老闆朱鎮中，他亦是知名台裔導演朱浩偉（Jon M Chu）父親。（僑委會提供）

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