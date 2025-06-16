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台裔陳紫柔 重返WNBA金州女武神

記者王子涵／舊金山報導
如今再度重返WNBA，陳紫柔將為球隊補上即將缺陣的戰力空缺。（取自金州女武神網站）
如今再度重返WNBA，陳紫柔將為球隊補上即將缺陣的戰力空缺。（取自金州女武神網站）

WNBA金州女武神隊（Golden State Valkyries）15日宣布，將重新簽下台裔後衛陳紫柔（Kaitlyn Chen）。她將在周二對戰達拉斯之翼（Dallas Wings）的比賽中出戰，對手陣中有她在大學時期的冠軍隊友布克爾絲（Paige Bueckers）。

陳紫柔的父母是台灣移民，出生於2002年2月22日，成長於南加州聖瑪利諾。她自小熱愛運動，高中就讀於Flintridge Preparatory School，創下得分、籃板與助攻三項校史紀錄。她被評為四星高中球員，最終選擇進入常春藤名校普林斯頓大學就讀。

在普林斯頓大學的三個賽季中，陳紫柔三度帶領球隊奪得常春藤聯盟冠軍，三度獲選決賽最傑出球員（MOP），2023年並當選年度最佳球員，累計拿下1276分、359次助攻，畢業時在校史助攻榜排名第三。2024年，她轉學至康乃狄克大學（UConn）攻讀研究所，與明星球員布克爾絲搭檔後場，幫助球隊在2025年奪下NCAA全國冠軍，成為史上首位贏得NCAA女籃冠軍的台裔球員。

陳紫柔於2025年4月在WNBA選秀中被金州女武神隊以第三輪選中，成為首位被選入WNBA的台裔球員。並在季前熱身賽短暫出賽兩場，共上場12分鐘，貢獻2分、3籃板與1助攻。

但球隊於5月將她裁掉，她隨後轉戰3對3籃球聯盟（3XBA）。如今再度重返WNBA，為球隊補上即將缺陣的戰力空缺。

金州女武神隊的法國前鋒莎樂安（Janelle Salaün）與比利時控衛范露（Julie Vanloo）將參加周三開打的歐洲籃球錦標賽（EuroBasket），球隊正面臨人手短缺的困境。

總教練內卡斯(Natalie Nakase)在聲明中表示：「我們很高興紫柔回到球隊，她不僅擁有扎實的控球能力，更在高強度賽事中證明自己是可靠的隊友。」

金州女武神目前戰績為五勝五敗，在WNBA排名第八，但球隊正處於三連勝之中，戰況回穩。周二迎戰達拉斯之翼，將是陳紫柔首次有機會在WNBA例行賽亮相。

陳紫柔於2025年4月在WNBA選秀中被金州女武神隊以第三輪選中，成為首位被選入...
陳紫柔於2025年4月在WNBA選秀中被金州女武神隊以第三輪選中，成為首位被選入WNBA的台裔球員。（取自金州女武神網站）

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