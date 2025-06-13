薪火相傳 北加州台灣工商會會長交接

37屆會長黃俊肇(左一)將印信交給38屆會長陳思如(右一)，世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香(左二)監交，賴銘琪處長見證。（記者王日芯╱攝影）

北加州 台灣工商會第37屆與第38屆會務人員交接典禮7日在薩拉度加登場。晚會氣氛熱烈，來自灣區 的政商界與僑界人士齊聚一堂，共同見證工商會的傳承時刻。

交接儀式由第37屆會長黃俊肇與第38屆會長陳思如共同主持，象徵會務薪火相傳，邁入新紀元。

在駐舊金山台北經文處處長賴銘琪的見證下，卸任會長黃俊肇將象徵會務責任的印信正式交給新任會長陳思如。世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香擔任監交人。林貴香表示，北加 州台灣工商會過去三十多年穩健成長，已成為海外台灣社團的楷模，令人敬佩。她特別讚許年輕一代勇於承擔責任，期待新團隊持續發揮台灣精神，在國際舞臺發光發熱。 賴銘琪處長致辭。（記者王日芯╱攝影）

賴銘琪處長表示，北加州台灣工商會一直是灣區僑界的重要支柱，不僅推動商業交流，也積極連結主流社會與年輕世代。他表示，很榮幸能夠代表政府參與這場有意義的傳承儀式，並期待新一屆會長團隊延續良好傳統，帶領工商會更上一層樓。他也特別感謝黃俊肇會長的貢獻，對他積極參與多場僑社與主流活動印象深刻，並以頒發僑委會感謝狀的方式致上敬意。

賴銘琪表示，這是自己任期內最後一次參加北加州台灣工商會的交接儀式。

黃俊肇感性表示，雖然處長即將趕赴台灣，但是情誼永遠不會變。還現場獻唱「愛我別走」，將氣氛推向高潮。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑宣讀感謝與賀狀，並轉達僑委會對北加州台灣工商會的肯定。她表示，僑教中心見證工商會從老一輩手中逐步交棒給中青代，這種穩健過渡是海外台灣社團最寶貴的資產。她呼籲新團隊持續投入社區、強化青商參與，讓台灣價值在灣區深耕發芽。 莊雅淑主任發言。（記者王日芯╱攝影）

第37屆會長黃俊肇回顧任期一年來的會務推展。他強調，所有成果都來自於理監事與志工團隊的無私奉獻，並當場致贈紀念禮品表達感謝。他表示：「我將永遠記得這段與大家一起打拚的日子，這不是一個人的功勞，而是大家一起完成的夢。」

第38屆會長陳思如發表就職演說時指出，新一屆團隊將以「延續傳統，永續發展」為主軸，深化社區服務；強化青商參與；拓展與主流社會的連結；推動台灣形象在灣區的多元展現。