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華運會九號球邀請賽落幕 灣區華人撞球熱再起

記者江碩涵╱聖荷西即時報導
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2025年華運會九號球邀請賽6月7日最後決賽，比賽召集人楊智超(左五)表示，創造華人撞球圈熱門話題。（主辦單位提供）
2025年華運會九號球邀請賽6月7日最後決賽，比賽召集人楊智超(左五)表示，創造華人撞球圈熱門話題。（主辦單位提供）

2025年華運會九號球邀請賽6月7日最後決賽，由Ben Jiang憑藉強大的心理素質與精湛球技，力壓群雄奪冠，為賽事畫下精采句點。

主辦單位表示，邀請賽共吸引28位來自多元族裔的業餘好手參與，實力接近、競爭激烈，歷時兩個周末的賽程，其中決賽原預計耗時四小時，卻因選手全力以赴、賽事延長至晚間8時30分落幕，比原訂賽程多了2.5小時，也創造灣區華人業餘撞球圈的新話題。

主辦單位表示，6月7日的八強賽採單敗淘汰、七戰四勝制，賽事進入白熱化階段，高潮迭起、緊張刺激，Ben在八強戰中一度以3比6落後，卻連追四局逆轉取勝，最後以7比6驚險晉級。接著在四強賽以7比4擊敗去年的冠軍Yu，挺進決賽。面對Ali時，Ben沉著應對，再以7比5奪下冠軍獎盃，從邊緣翻身到最終封王，展現過人的抗壓能力與競技實力。

比賽召集人楊智超表示，撞球是個人競技，在比賽過程中，心理素質與抗壓能力，對勝負影響極大，Josh在八強賽錯失關鍵簡單球，最終敗陣；反觀Ben則在壓力下穩住節奏，成功打進高難度球，完成逆轉。他表示，亞軍Ali雖非Fargo分數最高者，卻憑沉著節奏，一路挺進決賽，而原本被看好的華裔選手Michael Lee，則因輕敵與心態失衡，首戰即落敗。

賽後許多選手回饋，希望未來能舉辦更多比賽。楊智超表示，感謝球館老闆Jimmy大力支持，未來預計每個月或每兩個月辦理小型賽，同時將華運會九號球賽，打造為華運會的年度重點項目，希望透過撞球比賽，讓更多人認識華人主辦的體育活動，並提升海外華人的社會地位。

他表示，希望未來能將比賽規模擴大至每屆48至64人，賽期延長至三至五天，進一步提升專業性與觀賞性。2025年華運會九號球最終成績，冠軍Ben Jiang、亞軍Ali RostamPisheh、季軍為Yu Wu和Shin Hong。

2025年華運會九號球冠軍Ben Jiang(右)與亞軍Ali RostamPi...
2025年華運會九號球冠軍Ben Jiang(右)與亞軍Ali RostamPisheh(左)合影。（主辦單位提供）

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