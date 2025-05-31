東灣台美人文化會館感恩餐會 政僑界齊聚支持建館願景

金山灣區僑教中心主任莊雅淑。（主辦單位提供）

歷經三年籌備、承載僑界厚望的「東灣台美人文化會館」（TACC-EB）5月17日在東灣台灣基督教會舉行建館感恩募款餐會，吸引逾200位政界、僑界與社區人士齊聚一堂，為這座象徵台美文化交流與傳承的會館注入嶄新活力。

感恩會開場便播放來自副總統蕭美琴與外交部長林佳龍致詞影片，蕭美琴讚揚僑界對台灣文化與公共外交的深耕努力，並期許文化會館成為台灣在國際舞台上的文化燈塔。林佳龍也指出，文化會館不僅是台美連結的重要平台，更將成為世代傳承台灣認同的據點。

駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長賴銘琪伉儷、金山灣區 僑教中心主任莊雅淑、僑務委員張正邦與劉玲霞親臨現場致意並致詞，充分展現對東灣台美人文化會館建館計畫的高度重視。

會館負責人柯耀宗博士回顧建館歷程。他表示，自2013年返美後即觀察到東灣台美社群逐漸凋零，2015年擔任東灣台灣同鄉會理事長時提出建館構想，並於2020年與教會取得共識，啟動籌建。如今初步成果初現，他特別感謝支持多年的理事團隊與家人。

賴銘琪親切地用台語致詞，勉勵僑界持續推動台灣文化在海外的傳承與發展。莊雅淑表示，感謝柯耀宗及東灣僑界對建館的貢獻，文化會館將成為凝聚台美世代、深化交流的重要基地，成為當地認識台灣的窗口，展現台灣軟實力。

現場建築師莊沛輝報告新會館設計，整體規畫融合台灣文化與當地社區特性。建築南北兩側風格各異，北側設計簡約融入住宅區，南側則以玻璃與木質材營造溫馨開放感。預計年底動工，目標2027年農曆年前完工，為台美社區打造一處「永久之家」。