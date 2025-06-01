「木星號」駛入瓦卡維爾嘉年華 APAPA喚醒華工記憶

APAPA志願者義工合影。(王繪灃提供)

5月24日，瓦卡維爾市（Vacaville City）中心附近人頭攢動，一年一度的夏季嘉年華遊行（2025 Fiesta Days Parade）盛大舉行。在眾多色彩繽紛的花車與表演隊伍中，一列高達30英尺、仿製1869年橫貫美國大陸鐵路的「木星號」蒸汽火車模型格外引人注目。

這列由全美亞太裔公共事務聯盟（APAPA）打造的花車，不僅以其精湛的工藝贏得喝彩，更以其承載的沉重歷史引發深思—它致敬的是150多年前為美國鐵路建設付出鮮血與生命的華人勞工。

這輛栩栩如生的木星號花車由APAPA團隊歷時半年精心製作，細節之處盡顯匠心：車身的寶石色調、嫋嫋升騰的煙霧、真實的銅鐘與火車音效，完美復刻了1869年太平洋鐵路通車時的盛況。然而歷史的真相卻令人唏噓，當年在普羅蒙特利峰合影慶祝的鏡頭中，竟無一位華工的身影，儘管他們占築路勞動力的60%以上，並在最險峻的路段承擔了最危險的工作。 木星號駛在嘉年華遊行隊伍中。(王繪灃提供)

APAPA創辦人尹集成（C.C. Yin）親自帶領數十名青少年志工組成方陣，手持金鎬、鐵鍬和燈籠，沿街向民眾講述這段被遺忘的歷史。「我們的祖先用生命鋪就了美國的繁榮之路，」尹集成對圍觀群眾高聲說道，「他們或許曾被歷史刻意忽略，但今天我們要讓所有人記住：華工的故事，就是美國的故事。」

從沉默到吶喊 為華工正名

尹集成與APAPA長期致力於推動華工歷史進入主流視野。2014年他們成功促成鐵路華工入選美國勞工部名人堂；2018年APAPA奧斯汀分會在德州議會大樓舉辦大型華工紀念展，以珍貴影像和文獻揭露華工在懸崖峭壁間用血肉之軀開鑿鐵路的壯舉，引發全美媒體關注。近年來，APAPA更頻繁現身各類文化慶典，透過花車遊行、圖片展覽等形式，將華工精神傳遞給年輕一代。

尹集成強調，歷史教育是消除偏見的第一步，當亞裔 孩子知道自己的祖先如何參與塑造這個國家時，他們會挺直脊樑，為自己的身分驕傲。此次嘉年華中，許多非亞裔觀眾首次瞭解到華工歷史。當地居民麗莎湯普森感慨地說，她的祖父曾是鐵路工人，但她從未聽說過華工的故事，這列火車讓她看到了更完整的美國。

遊行隊伍中，商家花車與舞蹈表演贏得陣陣掌聲。待木星號抵達遊行主席台之處，瓦卡維爾市長卡尼（John Carli）在高喊CC. Yin的名字，尹集成上前親切握手，並介紹華工築路的歷史：「這座城市因多元文化而繁榮，今天的遊行提醒我們，必須共同守護這份記憶。」人群短暫安靜聆聽，銅鐘鳴響時彷彿時空交錯，150年前華工的吶喊穿透歲月而來。

守護記憶 推動歷史納教材

木星號緩緩駛離主街區，但華工的故事遠未結束。尹集成透露，APAPA正在推動相關歷史納入加州 中小學教材。「木星號不會停靠」，他望著晴朗的天空說，「它會一直向前，直到每塊枕木下的犧牲都被銘記。」

此刻，嘉年華的歡慶音樂仍在迴盪，而那段曾被湮沒的歷史，終在車輪與鐵軌的撞擊聲中，找到了屬於自己的軌道。