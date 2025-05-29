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華運會注入人文氣息 辦古箏競賽

記者江碩涵／聖荷西報導
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優勝選手們與來賓合影。（主辦單位提供）
優勝選手們與來賓合影。（主辦單位提供）

第41屆金山灣區華人運動大會除了是一場體能與競技的盛典，更長年致力於文化與藝術的推廣。華運會26日下午在聖塔克拉拉市中興電腦會多功能廳舉辦歷屆備受好評的傳統項目「古箏藝能競賽」，在悠揚琴韻中為運動會注入濃厚的人文氣息。

賽事由長年推動古箏教育的老師傅旭芳策畫與主持，參賽組別涵蓋青少年、高中與成人組，來自灣區各地的選手同台競技，指尖飛舞、琴音繚繞，在為時四小時激烈比賽中展現出極高的專注力與藝術造詣，充分體現音樂與運動同樣需要節奏掌握、技巧磨練與堅持不懈的精神。

活動當天多位僑領到場，包括金山灣區華運會主任委員陳立功、執行顧問呂玉貞、雅音葫蘆絲樂團指揮劉美生、美國加州「心靈捕手」非營利機構創辦人Betty Chen牧師以及僑務諮詢委員李漢文等，共同為選手們打氣勉勵。

陳立功致詞表示，古箏雖屬靜態藝術，但演奏背後所需的訓練與投入，與體育運動的精神異曲同工，選手們在台上的每一曲演出，不僅展現個人技藝，也象徵著台灣文化的延續與光耀，感謝每一位參賽者與家長的付出，讓我們一同見證文化的傳承與精采。

中場表演由Tiara Wang與Zayden Wang姊弟檔帶來古箏與打擊樂器的跨界演出，融合傳統與創新，讓觀眾耳目一新，掌聲不斷。

經過一輪又一輪的精采對決後，評審團依據演奏技巧、音樂詮釋與舞台表現進行綜合評比，最終頒發獎牌給各組優勝選手。這場古箏競賽不僅是技藝交流的舞台，更是一場彰顯文化底蘊與藝術魅力的盛會，也為灣區華人社區注入一股深植台灣文化的溫暖力量。

金山灣區華運會主任委員陳立功陳立功(右)頒發優勝者獎牌及禮物。（主辦單位提供）
金山灣區華運會主任委員陳立功陳立功(右)頒發優勝者獎牌及禮物。（主辦單位提供）

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