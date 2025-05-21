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世界台灣同鄉聯誼總會 2025年交流聯歡會

【本報訊】
「臻愛金婚」吳睦野、吳毓苹夫婦（中），「臻愛紅寶石婚」聶健剛、商安妮夫婦（右二），阮國垣、王慧如夫妻（左二）。（主辦單位提供）
「臻愛金婚」吳睦野、吳毓苹夫婦（中），「臻愛紅寶石婚」聶健剛、商安妮夫婦（右二），阮國垣、王慧如夫妻（左二）。（主辦單位提供）

世界台灣同鄉聯誼總會（WTBA）、國際傑人會北美洲總會5月17日在金山灣區僑教中心聯合主辦「2025年交流聯歡會」，眾多僑領到場，近300位僑胞與社區人士參與。

舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務祕書許彩鳳、薩拉度加市長趙嬿、佛利蒙副市長黃潔宜、來自洛杉磯國際傑人會美國總會總會長曹靜永、遠自泰國而來的世界台灣同鄉聯誼總會副總會長暨泰國國際傑人會副會長賴建信、羅文婉夫婦、世界台灣同鄉聯誼總會副總會長聶健剛、商安妮夫婦、金山灣區國慶委員會主委林秀春、北加州台灣工商會會長陳思如、世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長羅倩如、中華聯誼會會長毛小苓、聖荷西台灣同鄉聯誼會會長狄佩華等。

世界台灣同鄉聯誼總會總會長吳睦野致詞表示，世界台灣同鄉聯誼總會是世界性組織，英文名稱是World Taiwan Benevolent Association（簡稱WTBA），是在美國聯邦政府正式註冊核准的非營利組織，成立以來凝聚全球台灣同胞及海外志同道合華人從事服務社區、回饋在地社會及捐贈物資給弱勢族群等慈善活動，願景是吸引青年參加，早日實現交棒與開創新局。

活動總策劃吳毓苹表示，感謝十個協辦單位，包括華僑協會總會舊金山灣區分會、北加州國際傑人會、矽谷國際傑人會、聖荷西國際傑人會、舊金山和平國際傑人會、菲利蒙國際傑人會、WTBA-美西一分會、WTBA-美西二分會、僑聯總會舊金山南灣辦事處，並特別介紹六個贊助單位，包括華僑協會總會、華美銀行、金城銀行、樂敘之家、國泰銀行、中國信託銀行等傾力支持本次活動。

今年首次設立「臻愛獎」是這次交流聯歡的一大亮點，由朱永昌親自頒發，表揚三對模範夫妻，由吳睦野、吳毓苹夫婦榮獲結婚50年「臻愛金婚」、聶健剛、商安妮夫婦及阮國垣、王慧如夫妻兩對榮獲結婚40年「臻愛紅寶石婚」，贏得現場如雷的掌聲。

聯歡活動由周憶貞擔任司儀，吳文一、劉寶剛擔任節目主持。精彩表演節目由風中之羽老師彭樂雲指導的「至少還有你」開場，星藝國標舞團、雅音葫蘆絲樂團、梁小貞指導的茉莉花雙扇舞、印度舞、壓軸演出中國茶祺袍舞，會場中另設十個攤位，有中華文化展示、風水諮詢、銀行理財規劃、保險諮詢、健康產品介紹、義診，節目尾聲由團長周威均帶領天狼星樂團載歌載舞及卡拉OK舞會。

世界台灣同鄉聯誼總會主辦「2025交流聯歡會」合影。（主辦單位提供）
世界台灣同鄉聯誼總會主辦「2025交流聯歡會」合影。（主辦單位提供）

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