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沙加緬度調漲路邊停車費 7月起每小時3元

編譯組／綜合報導
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沙加緬度市議會下調大型活動啟動固定收費的門檻，從1萬5000人改為1萬人就收費。在Golden 1中心舉辦的音樂會等活動都會受到影響。(取自沙加緬度市府官網)
沙加緬度市議會下調大型活動啟動固定收費的門檻，從1萬5000人改為1萬人就收費。在Golden 1中心舉辦的音樂會等活動都會受到影響。(取自沙加緬度市府官網)

NBC附屬台KCRA報導，沙加緬度市議會13日通過決議，7月1日起將路邊停車收費基準費率提高至每小時3美元，並可能再調漲其他相關停車費用，以因應市府預算赤字問題。

漲價案以無討論方式列入市議會的「同意事項清單」並獲通過，修改原本每小時2美元的「第一級」停車收費規；並同步下調大型活動啟動固定收費的門檻，從原本預估1萬5000人參與的活動才觸發，改為1萬人就啟用，例如在Golden 1中心舉辦的音樂會等活動。

根據市府人員報告，沙加緬度的路邊停車費自2016年以來為每小時1.75美元，去年調漲至2美元，並開始在周日及假日也執行收費與限時規定。

報告舉例指出，部分城市如河濱市與安那罕分別收費3美元與4美元，儘管人口少於沙加緬度。屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）相近，收費與沙加緬度新標準一致，為每小時3美元。

市議會還將審議提高市立停車場及停車收費級距價格的提案。路邊停車費用可能因地點、時間不同而提高。例如停車一段時間後，可能從「第一級」升為「第二級」或「第三級」費率，依停車時長而定。

目前，「第二級」收費為每小時3.5美元，「第三級」為4.5美元。市府發言人米勒（Gabby Miller）表示，新提案將把「第二級」調至每小時4.5美元，「第三級」則提高到6美元。由於屬於市府預算提案內容，仍待審議。

此外，市議會也將考慮是否提高五處市立停車場的費率，包括國會停車場、市政廳停車場、紀念停車場（Memorial Garage）、舊沙加緬度停車場（Old Sacramento Garage）及塔橋停車場（Tower Bridge Garage）。

新提案建議，上述公立停車場收費從每半小時1.5美元提高至2美元，紀念、舊沙加緬度、塔橋等三處停車場的月租費將調高10美元；特殊活動期間的固定收費將從原本10至15美元，提高至10至30美元。

另根據沙加緬度蜂報報導，預算案也提出對「居民停車許可證計畫」收費。該計畫允許居民在同一位置停車最多三天。新提案將這類許可證的年費訂為60美元或120美元。

在13日表決前，市府官員坦言，提高費率可能不利於吸引民眾前往舊沙加緬度、市中心及中城區，但為了彌補預算缺口，目前已別無選擇。部分州府員工與小型企業已表達抗議，認為費率上漲將增加他們的經濟負擔。

值得一提的是，7月1日不僅是加州新財政年度開始日，也是州長紐森要求州府員工每周至少返辦公室四天上班的生效日。因此，這波停車費調漲將衝擊包括州政府員工在內的通勤族，尤其是將重返辦公室工作的群體。

市議員卡普蘭（Lisa Kaplan）表示，希望此舉能鼓勵更多人改搭大眾交通工具。她指出，多年來，沙加緬度市從未調漲費用，哪怕是小幅度調整，導致收費與實際成本脫節；「現在我們正展現出市府的責任感，試圖讓費用能夠符合支出，因為目前其實是市府在補貼這些停車成本。」

其他市議員則意見不一。普魯可邦（Phil Pluckebaum）說：「不幸的是，漲幅可能無上限。我們可能會看到停車及其他費用上漲超過50%。我會主張採取較溫和的實施方式。」

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