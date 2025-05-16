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支持台灣參與WHA 金山青年聲援

記者江碩涵／舊金山報導
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主流社區及各族裔人士簽名連署聲援台灣加入WHA。(主辦單位提供)
主流社區及各族裔人士簽名連署聲援台灣加入WHA。(主辦單位提供)

加州僑社及僑團青年為支持台灣參與世界衛生大會（WHA），日前在舊金山市聯合廣場擺設「台美人聲援台灣加入WHA」攤位，並在街頭造勢，向來往民眾說明訴求，為台灣重返國際公衛體系發聲。

這場由FASCA-SF海外青年文化志工大使舊金山分會發起的活動，現場放置連署橫幅及帽子，讓現場主流民眾寫上支持訴求，寄給世界衛生組織秘書長譚德賽表達立場，並搭配台灣黑熊貼紙及印有Chip in With Taiwan標語氣球，贈送給與會民眾，吸引許多主流民眾駐足。不少主流人士與遊客在聽完解說活動目的及重要性，紛紛主動簽名寫下訴求聲援台灣。

駐舊金山台北經文辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員魏德珍、陳陽明、劉玲霞及聖荷西市議員Bien Doan等主流政要也參與聯署。

FASCA青少年文化大使志工在諮詢導師吳季芳、劉麗鋓陪同在聯合廣場週邊道路手持「Health for All Taiwan Can Help」及「Chip in With Taiwan 」宣傳橫幅，向美國民眾及其他族裔遊客說明，爭取支持聲援台灣參與世界衛生大會。

莊雅淑表示，代表僑委會感謝FASCA青年志工對台灣相挺，台灣一直善盡世界公民責任，填補全球衛生地理空白，讓台灣參與世界衛生大會刻不容緩。

主流社區及各族裔人士簽名連署聲援台灣加入WHA。(主辦單位提供)
主流社區及各族裔人士簽名連署聲援台灣加入WHA。(主辦單位提供)
主流社區及各族裔人士簽名連署聲援台灣加入WHA。(主辦單位提供)
主流社區及各族裔人士簽名連署聲援台灣加入WHA。(主辦單位提供)

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