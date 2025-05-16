我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟CEO：OpenAI只有中國DeepSeek R1能望其項背

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

蘇啟深：打破沉默公開對話 才能擊退乙肝

記者徐蓓蓓／史丹福報導
斯坦福大學醫學院教授蘇啟深（Dr. Samuel So），透過創立「亞裔肝臟中心」與推動「舊金山無乙肝運動」，成為亞裔肝病防治的先驅。（記者徐蓓蓓／攝影）
斯坦福大學醫學院教授蘇啟深（Dr. Samuel So），透過創立「亞裔肝臟中心」與推動「舊金山無乙肝運動」，成為亞裔肝病防治的先驅。（記者徐蓓蓓／攝影）

在美國，每12名亞裔中就有1人罹患慢性乙型肝炎（HBV），且其中近三分之二並未察覺自己已受感染。這種被譽為「無聲殺手」的病毒，通常無明顯症狀，卻可能在毫無預警下發展為肝癌或致命肝病。長年致力於改善這一公衛危機的史丹福大學醫學院教授蘇啟深（Dr. Samuel So），透過創立「亞裔肝臟中心（Asian Liver Center）」與推動「舊金山無乙肝運動（San Francisco Hep B Free Campaign）」，成為亞裔肝病防治的先驅。

蘇醫師指出，乙肝雖難以完全根治，但可藉由疫苗接種有效預防，或透過每日口服藥物控制病毒量，降低罹患肝癌及其他併發症的風險。他呼籲乙肝患者應定期接受肝功能與病毒檢測，同時也鼓勵親友一同接受篩檢及施打疫苗，以守護整個家庭健康。

作為一名肝臟移植外科醫師，蘇啟深早年觀察到，相較其他族裔多因酒精或丙型肝炎罹患肝癌，亞裔患者往往是長期乙肝所致，卻未受到疾病管制與預防中心（CDC）的足夠重視。於是他在一筆5萬美元捐款支持下，近30年前創立了史丹福大學亞裔肝臟中心，展開深入社區的預防教育行動。

他說服史丹福醫學中心以平價提供檢測，並組織學生與志工在周末走入華人社區進行宣導。2007年起，他進一步與舊金山公共衛生局合作，推動免費檢測及低價疫苗接種服務，在市政府與華人社區倡議者方以代（Ted Fang）支持下成立「舊金山無乙肝運動」，以達成城市全面根除乙肝的目標。

根據在舊金山與洛杉磯對超過3000名非美出生亞裔的篩查結果，蘇醫師發現，每12人中就有1人感染乙肝，其中更有三分之二並不知情。為此，他長期投入政策倡議，支持加州通過AB 789法案，要求醫師為有風險的病患提供乙肝和丙肝的檢測。

根據「舊金山無乙肝運動」資料，乙肝主要透過血液與體液傳播，包括：母嬰垂直感染（出生時）、

性行為、共用針筒、剃刀或牙刷、體液中含血液接觸到傷口。

但乙肝不會透過共餐、擁抱、握手、汗水或淚水傳染，也不是遺傳性疾病。預防乙肝的唯一有效方法是完整接種疫苗，目前提供兩種常見接種方式：6個月內3劑或1個月內2劑，且大多數情況下免費，疫苗被證實安全且可提供終身免疫。

疾病管制與預防中心（CDC）最新建議，所有孕婦及18歲以上成人都應接受乙型肝炎篩檢，以預防病毒傳播與慢性感染風險。CDC同時強調，新生兒應在出生24小時內接種首劑乙肝疫苗，以有效防堵母嬰垂直傳染。

根據指引，年齡介於19至59歲的成人，若尚未接種過疫苗或未完成全程接種，也應主動補打疫苗。此舉旨在提升群體免疫力，降低肝癌與肝硬化等慢性疾病風險。

蘇醫師坦言，社會對乙肝的污名仍深，使許多患者選擇隱瞞病情、延誤治療。「只有打破沉默、鼓勵公開對話，乙肝才可能被真正擊退。」他的團隊透過學校、媒體、宗教機構等多元管道展開社區教育，降低誤解與恐懼，同時提供免費檢測與疫苗接種資源。

蘇啟深堅信，乙肝是可防可控的疾病。「這不是命運，是公共衛生議題。」他說，只有當亞裔社區願意正視疾病、積極參與篩查與疫苗接種，才能真正擺脫這場長年困擾社群的沉默危機。

目前，「舊金山無乙肝運動（SF Hep B Free）」仍持續在亞裔社區推動乙肝認知教育與免費檢測服務。如果民眾對乙肝篩查、疫苗接種或防治方式有任何疑問，可致電 415-336-2629 或造訪網站 sfhepbfree.org 尋求協助。

疫苗 亞裔 舊金山

上一則

跳海救狗過世 金山華男死因成謎

下一則

18台灣新創團隊登陸矽谷 展示技術成果

延伸閱讀

舊金山笛洋家族豪宅 1550萬元上市

舊金山笛洋家族豪宅 1550萬元上市
金州女武神隊舊金山升旗 女子職業運動邁向新紀元

金州女武神隊舊金山升旗 女子職業運動邁向新紀元
任天堂舊金山店開業 聯合廣場商圈迎年輕一代

任天堂舊金山店開業 聯合廣場商圈迎年輕一代
Reddit瘋傳舊金山埋1萬元寶藏 網友破解地圖竟幾小時內挖出

Reddit瘋傳舊金山埋1萬元寶藏 網友破解地圖竟幾小時內挖出
聖荷西守護毛孩 提供免費疫苗接種

聖荷西守護毛孩 提供免費疫苗接種

熱門新聞

全美民調：對華裔刻板印象依然存在。（記者李怡／攝影）

全美民調：逾1/4美國人認華裔對社會構成「威脅」

2025-05-12 02:19
朱醫師認為可以使用非處方的抗組織胺藥物、鼻噴劑與眼藥水緩解症狀。（cottonbro studio/ pexels）

灣區春季過敏遲來猛襲 專家建議這樣防範

2025-05-13 15:35
送貨司機承認透過假訂單詐騙DoorDash250萬美元。（美聯社）

送貨員認了用假訂單詐騙DoorDash 250萬元 恐關20年

2025-05-15 15:41
ICE於5月7日向石風雲發出驅逐令。（美國移民暨海關執法局官網）

華生用無人機偷拍機密海軍艦艇 出獄後遭遣返中國

2025-05-15 02:20
房貸高利率壓制舊金山房價，但舊金山西區三個郵遞區號，包括日落區、West Portal區與Miraloma區的房價，仍可見到上漲。(取自SFTourismTips臉書)

高利率壓不住舊金山這3區房價 買家搶進有原因

2025-05-10 19:00
隨著氣溫上升，加州原生響尾蛇開始活躍，整個灣區進入蛇類出沒高峰期。（東灣區域公園管理局提供）

響尾蛇春季出沒灣區多地 民眾需提高警覺

2025-05-11 15:10

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？