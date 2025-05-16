蘇啟深：打破沉默公開對話 才能擊退乙肝

斯坦福大學醫學院教授蘇啟深（Dr. Samuel So），透過創立「亞裔肝臟中心」與推動「舊金山無乙肝運動」，成為亞裔肝病防治的先驅。（記者徐蓓蓓／攝影）

在美國，每12名亞裔 中就有1人罹患慢性乙型肝炎（HBV），且其中近三分之二並未察覺自己已受感染。這種被譽為「無聲殺手」的病毒，通常無明顯症狀，卻可能在毫無預警下發展為肝癌或致命肝病。長年致力於改善這一公衛危機的史丹福大學醫學院教授蘇啟深（Dr. Samuel So），透過創立「亞裔肝臟中心（Asian Liver Center）」與推動「舊金山 無乙肝運動（San Francisco Hep B Free Campaign）」，成為亞裔肝病防治的先驅。

蘇醫師指出，乙肝雖難以完全根治，但可藉由疫苗 接種有效預防，或透過每日口服藥物控制病毒量，降低罹患肝癌及其他併發症的風險。他呼籲乙肝患者應定期接受肝功能與病毒檢測，同時也鼓勵親友一同接受篩檢及施打疫苗，以守護整個家庭健康。

作為一名肝臟移植外科醫師，蘇啟深早年觀察到，相較其他族裔多因酒精或丙型肝炎罹患肝癌，亞裔患者往往是長期乙肝所致，卻未受到疾病管制與預防中心（CDC）的足夠重視。於是他在一筆5萬美元捐款支持下，近30年前創立了史丹福大學亞裔肝臟中心，展開深入社區的預防教育行動。

他說服史丹福醫學中心以平價提供檢測，並組織學生與志工在周末走入華人社區進行宣導。2007年起，他進一步與舊金山公共衛生局合作，推動免費檢測及低價疫苗接種服務，在市政府與華人社區倡議者方以代（Ted Fang）支持下成立「舊金山無乙肝運動」，以達成城市全面根除乙肝的目標。

根據在舊金山與洛杉磯對超過3000名非美出生亞裔的篩查結果，蘇醫師發現，每12人中就有1人感染乙肝，其中更有三分之二並不知情。為此，他長期投入政策倡議，支持加州通過AB 789法案，要求醫師為有風險的病患提供乙肝和丙肝的檢測。

根據「舊金山無乙肝運動」資料，乙肝主要透過血液與體液傳播，包括：母嬰垂直感染（出生時）、

性行為、共用針筒、剃刀或牙刷、體液中含血液接觸到傷口。

但乙肝不會透過共餐、擁抱、握手、汗水或淚水傳染，也不是遺傳性疾病。預防乙肝的唯一有效方法是完整接種疫苗，目前提供兩種常見接種方式：6個月內3劑或1個月內2劑，且大多數情況下免費，疫苗被證實安全且可提供終身免疫。

疾病管制與預防中心（CDC）最新建議，所有孕婦及18歲以上成人都應接受乙型肝炎篩檢，以預防病毒傳播與慢性感染風險。CDC同時強調，新生兒應在出生24小時內接種首劑乙肝疫苗，以有效防堵母嬰垂直傳染。

根據指引，年齡介於19至59歲的成人，若尚未接種過疫苗或未完成全程接種，也應主動補打疫苗。此舉旨在提升群體免疫力，降低肝癌與肝硬化等慢性疾病風險。

蘇醫師坦言，社會對乙肝的污名仍深，使許多患者選擇隱瞞病情、延誤治療。「只有打破沉默、鼓勵公開對話，乙肝才可能被真正擊退。」他的團隊透過學校、媒體、宗教機構等多元管道展開社區教育，降低誤解與恐懼，同時提供免費檢測與疫苗接種資源。

蘇啟深堅信，乙肝是可防可控的疾病。「這不是命運，是公共衛生議題。」他說，只有當亞裔社區願意正視疾病、積極參與篩查與疫苗接種，才能真正擺脫這場長年困擾社群的沉默危機。

目前，「舊金山無乙肝運動（SF Hep B Free）」仍持續在亞裔社區推動乙肝認知教育與免費檢測服務。如果民眾對乙肝篩查、疫苗接種或防治方式有任何疑問，可致電 415-336-2629 或造訪網站 sfhepbfree.org 尋求協助。