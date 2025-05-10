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表演豐富 華運會募款晚會圓滿結束

記者王日芯／聖荷西報導
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灣區華人運動大會募款晚會表演節目，風中之羽舞團演繹夏威夷風情。（記者王日芯╱攝影）
灣區華人運動大會募款晚會表演節目，風中之羽舞團演繹夏威夷風情。（記者王日芯╱攝影）

第41屆金山灣區華人運動大會於近日在南灣華僑文教中心舉辦募款晚會，現場上百位來賓，熱鬧非凡，僑界人士、政要及商界代表齊聚一堂，為即將登場的華運會注入熱情。

晚會節目由多個灣區表演團體參與，內容豐富多元。特殊兒童之友會的孩子們演唱「我相信」、「明天會更好」、「愛拚才會贏」，稚嫩卻充滿力量的歌聲感動全場。聖荷西國際傑人會帶來振奮人心的「向前行」，展現正向精神與團隊活力；樂舞者舞團呈現「青春樂舞」，動感十足，青春洋溢。熱舞120班以「咖啡情誼濃 Espresso」帶來優雅與活力，風中之羽舞團則以「Aloha」演繹夏威夷風情，舞姿優美。美國加州排舞協會在老師林貴香帶領下，帶來韓風十足的「How do you like that」。

華運會主委陳立功表示，金山灣區華人運動大會已走過41個年頭，從草創時期的小型比賽，逐步成長為灣區代表性的華人社區盛事，全賴社區熱情支持與歷屆志工的無私付出。他呼籲新世代年輕人加入，讓這項傳統延續下去。

駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長賴銘琪表示，這是他本屆任內最後一次參加華運會晚宴，6月將回台灣，他感歎華運會不只是體育活動，更是團結僑社、展現台灣文化的重要平臺。他肯定社區的參與熱情，也期待未來活動持續擴展，讓更多人了解華人社區的力量與特色。賴銘琪夫人雲雯蓁當晚也登台演唱「孤星」、「不過人間」，獲得滿堂喝采。她表示，能在灣區華人社區中分享音樂是她的榮幸，對大家的熱情留下深刻印象。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑也表示，感謝僑界社團對文教活動的持續投入，並與陳立功合唱「神話」，展現溫馨氣氛。僑務委員呂玉貞獻唱「陪我看日出」，以溫婉歌聲獻上祝福，林貴香演唱「歌聲戀情」、「惦台灣這個好所在」炒熱現場氣氛，觀眾隨聲附和，氣氛熱絡。

出席當晚活動的來賓還有僑務委員魏德珍、僑務諮詢委員賴積裕，僑務諮詢委員鄭光志、呂玉貞、李文雄，長榮與中華航空代表、世界日報總經理李銘濱等。

灣區華人運動大會募款晚會上，特殊兒童之友會的孩子們上台表演。（記者王日芯╱攝影）
灣區華人運動大會募款晚會上，特殊兒童之友會的孩子們上台表演。（記者王日芯╱攝影）
駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長夫人雲雯蓁登台演唱。（記者王日芯╱攝影）
駐舊金山臺北經濟文化辦事處處長夫人雲雯蓁登台演唱。（記者王日芯╱攝影）

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