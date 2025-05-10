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東華醫院行政總裁張建清 獲選「灣區最具影響力商界女性」

記者李怡／舊金山報導
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張建清博士獲選「灣區最具影響力商界女性」。（受訪者供圖）
張建清博士獲選「灣區最具影響力商界女性」。（受訪者供圖）

東華醫院行政總裁張建清博士近日獲「舊金山商業時報，San Francisco Business Times」評選為2025年「灣區最具影響力商界女性」（Bay Area Most Influential Women in Business）之一。該獎項旨在表彰在各行業展現領導力、影響力與社會承擔的傑出女性領袖。

自2017年接任行政總裁以來，張博士持續推動東華醫院的轉型升級，強化醫療品質，並積極改善弱勢族群的醫療可近性。醫院在她領導下，連續兩年被「新聞週刊（Newsweek）」評為「最佳州內醫院」，顯示其在臨床表現、病患照護與社區信任方面皆獲高度肯定。

在新冠疫情最嚴峻之際，張博士展現高度的危機領導力，主導社區病毒檢測、雙語教育、接觸者追蹤與疫苗接種等策略，令華埠成為感染率與死亡率最低的社區之一。其防疫模式亦被舊金山市公共衛生局採納並擴展至其他社區，成為全市典範。

東華醫院董事會主席吳子銘醫生指出：「作為灣區唯一獨立營運的社區醫院，東華在資源有限的情況下持續前行，張博士的遠見與堅持是關鍵。她不僅守護了無數病患的健康，也穩固了東華醫院在社區醫療安全網的核心地位。」

張博士同時也積極推動包容性領導文化，培育女性醫療專業人才，倡導多元與平等，鼓勵更多女性投入並領導醫療改革。她說：「這份榮譽不僅屬於我個人，更是整個東華團隊努力的肯定。我們將繼續秉持文化敏感與健康公平的使命，服務社區，並鼓舞更多女性勇於領導，共同建構更健康的未來。」

創立於1899年的東華醫院，是全美唯一由華人創辦並持續營運至今的非營利社區醫院，長年致力提供文化適切、價格可負擔的醫療服務。如今獲此殊榮，亦再次彰顯其在灣區超過125年的醫療貢獻與歷史地位。

灣區 舊金山 華埠

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