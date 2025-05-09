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北加大專校聯會春遊健行 稀有尖尾鷸現身

記者江碩涵／聖荷西報導
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北加州校聯會日前舉辦春遊健行活動，北加州台大校友會合影。（主辦單位提供）
北加州校聯會日前舉辦春遊健行活動，北加州台大校友會合影。（主辦單位提供）

加州中國大專校友會聯合會（JAACUC）日前舉辦春遊健行活動，共23所大學校友，包括18所台灣的大學、五所北美的大學，205人參加活動，不僅活動盛大，且也讓許多第二代孩子們接觸到大自然，受到僑界讚賞。

北加州校聯會表示，這次考量到不同年齡層的需求，由校聯會副會長霍慶來規畫出三條難度與特色各異的健行路線，其中挑戰型六哩路線是通往 Coyote Hills Regional Park，適合體能充沛、喜愛戶外攀爬與遠景的參加者；另一條則是兩哩輕鬆路線，沿著 Don Edwards保護區園內步道進行，讓校友們能夠悠閒漫步。

最引人注目的則是專為親子家庭設計的「Kids Meet Ranger」導覽活動，這條路線與保護區巡護員（Ranger）討論後特別安排，由巡護員Miguel親自帶領30多位小朋友與家長深入園區，認識濕地特有動植物。

北加州校聯會日前舉辦春遊健行活動，共有23 所大學校友，包括18 所台灣的大學、...
北加州校聯會日前舉辦春遊健行活動，共有23 所大學校友，包括18 所台灣的大學、五所北美的大學，205人參加活動。（主辦單位提供）
當天孩子們在樹上發現了一隻貓頭鷹的身影。（主辦單位提供）
當天孩子們在樹上發現了一隻貓頭鷹的身影。（主辦單位提供）

Miguel帶領大家在遊客中心觀看介紹影片，幫助孩子們更深入了解灣區豐富的生態資源，令人驚喜的是，當天孩子們在樹上發現了一隻貓頭鷹身影，更在濕地堆中目睹了瀕臨絕種、長有尖尖喙與褐色毛髮的稀有動物尖尾鷸（Ridgway's Rail）。

活動結束後，Miguel帶領全體小朋友宣誓：「從今起願意背負保護自然的使命，並向更多人分享他們今天所學習到的知識」，小朋友們接受勳章頒發後，貼心地寫感謝卡送給Miguel，雙方互動溫馨。

校聯會為親子家庭設計的「Kids Meet Ranger」導覽活動，由巡護員Mi...
校聯會為親子家庭設計的「Kids Meet Ranger」導覽活動，由巡護員Miguel親自帶領30多位小朋友與家長深入園區，認識濕地中特有的動植物。（主辦單位提供）

校友表示，這次的活動內容豐富，不僅有親子互動遊戲，還準備許多小朋友喜愛的點心與小禮物，讓孩子們有自然生態學習，又有戶外活動，讓家長感受到主辦單位的用心。

北加州校聯會長奚藻勳表示，這次活動吸引205人參加，其中有70位是全新加入校聯會的僑胞，還有逾30位小朋友，呈現校聯會代代相傳的精神，非常高興活動圓滿且讓許多人都有美好的回憶，會後還有逾百人一同到餐廳聚餐，展現校聯會的團結精神，未來校聯會還將辦許多活動，讓校友們有更多團聚機會。

當天孩子們在濕地堆中目睹了瀕臨絕種、長有尖尖喙與褐色毛髮的稀有動物尖尾鷸（Rid...
當天孩子們在濕地堆中目睹了瀕臨絕種、長有尖尖喙與褐色毛髮的稀有動物尖尾鷸（Ridgway’s Rail）。（主辦單位提供）
北加州校聯會日前舉辦春遊健行活動，共有23 所大學校友，包括18 所台灣的大學、...
北加州校聯會日前舉辦春遊健行活動，共有23 所大學校友，包括18 所台灣的大學、五所北美的大學，205人參加活動。（主辦單位提供）

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