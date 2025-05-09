我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易談判預計10日在瑞士登場 彭博曝美方開出目標

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

灣區媽媽教室上菜 端8道台灣夜市美食

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室5月5日在狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，主題為「輝煌美食、夜市飄香」，由台灣選派的文化大學生活與應用科學系海青班烹飪科教師連愛卿，攜手知名鍋具老師杜麗娟，用在地食材復刻八道經典台灣夜市美食，吸引260人參加。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪與夫人雲雯蓁、金山灣區僑教中心主任莊雅淑，僑務委員魏德珍、劉玲霞、僑務諮詢委員林貴香夫婦、庫比蒂諾學委冦惠風及許多主流民眾、僑胞參與。

賴銘琪表示，台灣美食是最好的外交名片，期盼透過台灣美食軟實力與世界交朋友，讓主流融入台灣美食文化，也鼓勵僑胞，分享美食給更多國際的朋友，吸引大家到台灣觀光

莊雅淑表示，感謝僑委會安排廚藝精湛的兩位主廚到灣區，僑胞可吃到最道地、最懷念的台灣故鄉味。她表示，也感謝媽媽教室團隊辛勞，僑務諮詢委員高玉麗20年前最早提出台灣美食國際巡迴活動構想，便開始推動，每年派出主廚巡迴世界各地示範台灣美食，成為海外僑界每年最期待的盛事之一。

金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座...
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座...
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，今年主題是跟著輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳返台時吃過的夜市美食尋找出台灣小吃，也是許多僑胞敲碗、許願的美食，希望藉著廚藝指導，大家可在家做出家鄉味。

今年教學菜色全是台灣道地夜市小吃，包括割包、筒仔米糕、台式雞卷、藥膳麻油雞麵線、鹿港芋丸、三杯豬血糕、蚵仔煎及燒麻糬，每一道都勾起家鄉的回憶。

參與的主流民眾Frank Sinatra及Richard Gianforte體驗製作割包時，迫不及待立刻品嘗，表示「台灣漢堡」真美味。

僑教中心在現場設置僑胞申辦i僑卡攤位，鼓勵僑胞申請踴躍。這場融合美食、文化與溫度的講座，不僅大飽口福，更讓台灣家鄉味飄進每一位僑胞的心中。

金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座...
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座...
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座...
金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）

灣區 黃仁勳 觀光

上一則

灣區僑教中心 說故事歡慶母親節

下一則

NetApp聖荷西裁員 科技業開春低迷

延伸閱讀

灣區媽媽教室文藝講座 美勞老師教大家DIY黏土鑰匙圈

灣區媽媽教室文藝講座 美勞老師教大家DIY黏土鑰匙圈
華運會募款晚會圓滿結束 延續灣區華人運動精神

華運會募款晚會圓滿結束 延續灣區華人運動精神
Valero一間煉油廠5日發生火災 灣區汽油價格應聲上漲

Valero一間煉油廠5日發生火災 灣區汽油價格應聲上漲
2025台灣夜市歌仔戲曲文化節 5/18登場

2025台灣夜市歌仔戲曲文化節 5/18登場
梅西5月14日有望首戰灣區 引爆球迷熱情 不少熱門座位售罄

梅西5月14日有望首戰灣區 引爆球迷熱情 不少熱門座位售罄

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20
洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

2025-05-06 02:19

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作