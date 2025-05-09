灣區媽媽教室上菜 端8道台灣夜市美食

金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）

金山灣區 媽媽教室5月5日在狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，主題為「輝煌美食、夜市飄香」，由台灣選派的文化大學生活與應用科學系海青班烹飪科教師連愛卿，攜手知名鍋具老師杜麗娟，用在地食材復刻八道經典台灣夜市美食，吸引260人參加。

駐舊金山台北經文處處長賴銘琪與夫人雲雯蓁、金山灣區僑教中心主任莊雅淑，僑務委員魏德珍、劉玲霞、僑務諮詢委員林貴香夫婦、庫比蒂諾學委冦惠風及許多主流民眾、僑胞參與。

賴銘琪表示，台灣美食是最好的外交名片，期盼透過台灣美食軟實力與世界交朋友，讓主流融入台灣美食文化，也鼓勵僑胞，分享美食給更多國際的朋友，吸引大家到台灣觀光 。

莊雅淑表示，感謝僑委會安排廚藝精湛的兩位主廚到灣區，僑胞可吃到最道地、最懷念的台灣故鄉味。她表示，也感謝媽媽教室團隊辛勞，僑務諮詢委員高玉麗20年前最早提出台灣美食國際巡迴活動構想，便開始推動，每年派出主廚巡迴世界各地示範台灣美食，成為海外僑界每年最期待的盛事之一。

金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供） 金山灣區媽媽教室5月5日在南灣狀元樓舉辦2025年僑務委員會台灣美食國際巡迴講座，以「輝煌美食、夜巿飄香」為主題，展現台灣小吃風采。（主辦單位提供）

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，今年主題是跟著輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳 返台時吃過的夜市美食尋找出台灣小吃，也是許多僑胞敲碗、許願的美食，希望藉著廚藝指導，大家可在家做出家鄉味。

今年教學菜色全是台灣道地夜市小吃，包括割包、筒仔米糕、台式雞卷、藥膳麻油雞麵線、鹿港芋丸、三杯豬血糕、蚵仔煎及燒麻糬，每一道都勾起家鄉的回憶。

參與的主流民眾Frank Sinatra及Richard Gianforte體驗製作割包時，迫不及待立刻品嘗，表示「台灣漢堡」真美味。