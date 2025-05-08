16歲華裔高中生 發起社區音樂會 盼用音樂拉近鄰里距離

高中生Peihan Yu舉辦的音樂會。（受訪者提供）

近日，聖塔克拉拉縣飛揚藝術中心舉辦了一場由16歲高中生Peihan Yu策畫的社區音樂會「Warm Music Around My Neigh」，吸引了數十位附近居民到場參與。音樂、舞蹈、傳統樂器等輪番上陣，現場氣氛熱烈。

Peihan Yu三年前自中國移民 美國。她觀察到疫情 過後人與人之間的交流日漸稀少，加上電子產品普及，面對面溝通機會減少，導致不少人出現孤獨、焦慮等心理困擾。她希望透過音樂的力量，喚起人們的關懷與連結。「我只是一個普通的高中生，但我相信音樂能拉近彼此的距離。」

為了實現這個想法，她申請到「2025 Hershey Heartwarming Young Heroes Youth Grant」計畫的一部分資金，作為海報設計印刷、場地租借及現場餐點等開銷。她同時號召學校同學、師弟師妹與鄰里朋友一起參加，豐富演出內容。

音樂會當天，將近20個節目接連登場，包括中國傳統樂器如竹笛、葫蘆絲、古箏，也有聲樂、舞蹈與武術表演，內容多元而具文化特色。Peihan Yu不僅是活動主辦人，更親自參與舞蹈表演。活動尾聲，她向到場觀眾發送減壓球與巧克力，希望傳遞甜蜜的關懷與支持。

有家長表示，這場活動不僅讓孩子們展現才藝，也提供鄰里互動的機會，「像是久違的社區聚會，讓人倍感溫馨。」