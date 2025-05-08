16歲華裔高中生 發起社區音樂會 盼用音樂拉近鄰里距離
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近日，聖塔克拉拉縣飛揚藝術中心舉辦了一場由16歲高中生Peihan Yu策畫的社區音樂會「Warm Music Around My Neigh」，吸引了數十位附近居民到場參與。音樂、舞蹈、傳統樂器等輪番上陣，現場氣氛熱烈。
Peihan Yu三年前自中國移民美國。她觀察到疫情過後人與人之間的交流日漸稀少，加上電子產品普及，面對面溝通機會減少，導致不少人出現孤獨、焦慮等心理困擾。她希望透過音樂的力量，喚起人們的關懷與連結。「我只是一個普通的高中生，但我相信音樂能拉近彼此的距離。」
為了實現這個想法，她申請到「2025 Hershey Heartwarming Young Heroes Youth Grant」計畫的一部分資金，作為海報設計印刷、場地租借及現場餐點等開銷。她同時號召學校同學、師弟師妹與鄰里朋友一起參加，豐富演出內容。
音樂會當天，將近20個節目接連登場，包括中國傳統樂器如竹笛、葫蘆絲、古箏，也有聲樂、舞蹈與武術表演，內容多元而具文化特色。Peihan Yu不僅是活動主辦人，更親自參與舞蹈表演。活動尾聲，她向到場觀眾發送減壓球與巧克力，希望傳遞甜蜜的關懷與支持。
有家長表示，這場活動不僅讓孩子們展現才藝，也提供鄰里互動的機會，「像是久違的社區聚會，讓人倍感溫馨。」
這場小型音樂會的成功，展現了青少年觀察社會、主動回應的行動力。Peihan Yu表示，這只是個開始，期盼未來能有更多年輕人一同加入，把愛與溫暖延續下去。
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