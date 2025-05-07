優雅喊價 像看表演 「拍賣女王」高律琪TikTok暴紅

蘇富比拍賣官高律琪近期因一系列拍賣影片在TikTok上暴紅。(取自TikTok網站)

來自灣區的蘇富比(Sotheby′s)拍賣 官高律琪(Phyllis Kao)，近期因一系列拍賣影片在TikTok 上暴紅，成為社群媒體上的「拍賣女王」。她以優雅穩健的台風、獨具風格的語調與自然詼諧的臨場反應，打破外界對傳統拍賣官的刻板印象，吸引數百萬網友關注。

「她的聲音聽起來就像名媛」、「優雅又聰明，是我夢想中的拍賣官」，這些是網友在TikTok上對高律琪拍賣片段的熱烈回應。雖然她本人並未開設TikTok帳號，但包括蘇富比官方帳號與一般用戶紛紛上傳她主持拍賣的精采畫面，點閱次數屢屢突破百萬。

現年30多歲的高律琪目前擔任蘇富比副總裁兼客戶策略主管，常駐紐約，卻是在加州 柏克萊成長，並在屋崙的Clars Auctions踏入拍賣行業。她以流利的中、英、法、德語以及自創的「即興式拍賣風格」走紅，去年成功主持全球最高價恐龍化石的拍賣後聲名大噪。今年春天，她於舊金山現代藝術博物館(SFMOMA)主持年度慈善拍賣，再度展現風采，為館方募得逾百萬美元。

在網路瘋傳的影片中，高律琪一身亮眼洋裝，語調溫潤而自信，時而俏皮調侃競標者「還要再試一次嗎」、「這就放棄了？」引得現場笑聲不斷。她的拍賣節奏不疾不徐，更重視與現場觀眾的互動與情感連結。

「她完全改變我對拍賣的印象，讓人感覺像在看一場藝術表演，」一位TikTok網友留言說道。

高律琪曾經對媒體表示，自己從未受過專業聲音訓練，只是透過多語言的成長背景與日常的呼吸練習，自然形成如今的聲音風格。對於走紅網路，她坦言既驚訝又感恩：「我從未想過拍賣這件事也能成為一種娛樂，更別說能引起這麼多人關注。」