加州逾百亞太組織 發聲宣導關鍵立法

超過100個組織4月28日齊聚加州首府沙加緬度，由亞太裔公共事務聯盟牽頭，參與一年一度的AANHPI宣導日活動。（王繪灃提供）

超過100個組織4月28日齊聚加州 首府沙加緬度，由亞太裔公共事務聯盟(APAPA)牽頭，參與一年一度的AANHPI宣導日活動，在州議會大廈前集結，呼籲通過五項對亞裔 美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI)社區至關重要的法案。

當天的新聞發布會在州議會大廈前的斯坦利·莫斯克圖書館舉行，出席嘉賓包括沙加緬度市長凱文·麥卡蒂(Kevin McCarty)、加州眾議員史蒂芙尼.阮(Stephanie Nguyen)與達爾莎娜·派特爾(Darshana Patel)、APAPA創辦人尹集成(CC Yin)、CEO尹立懷(Mary Yin Liu)，以及狄倫·摩根(Dylan Morgan)等APAPA實習生。他們鼓勵與會者積極向州議員講述自身故事，爭取更多政策支持。

本次活動標誌著「停止仇恨亞裔」運動以來，亞太裔社區在全州範圍內最大規模的聯合宣導。短短一天內，聯盟成員走訪了加州州議會115個辦公室，聚焦五項優先法案：AB 1242(Nguyen)語言准入法案：要求州政府向非英語居民提供必要的翻譯和協助，確保平等獲取公共服務；AB 1186(Patel)種族與族裔資料收集法案：擴展各州機構對不同族裔群體的標準化資料收集，保障社區在政策與資金分配中被看見；AB 49(Muratsuchi)學校移民 保護法案：禁止聯邦移民官未經法院授權進入校園，維護學校安全空間；AB 863(Kalra)租戶語言權利法案：要求房東用租戶主要語言提供驅逐通知和關鍵法律檔，防止語言障礙導致家庭流離失所；AB 590(Lee)社會住房債券法案：提議發行100億美元債券，用於在全州興建可負擔、包容性的社會住房，惠及低收入與極低收入家庭。

活動中，多位演講者分享了親身經歷，強調這些立法對社區的重要性。APAPA學生實習生狄倫·摩根說：「作為沙加緬度州大的學生，我每天都能看到政策如何影響我們的家庭與未來。這些法案敦促州領導人為我們發聲，特別是在聯邦政府缺位的時候。」

隨著聯邦政府削減移民保護、語言准入與多元平等倡議的力度加劇，亞太裔社區面臨前所未有的挑戰。APAPA及眾多聯盟夥伴希望通過這次行動向州領導層傳遞明確訊息：加州必須成為包容、公平與正義的堡壘。

「排斥性的聯邦政策加劇了仇恨情緒，這讓我們的社區置於險境，」華人權益促進會宣導部總經理、停止仇恨亞裔運動創始人之一Andy Wong說，「面對醫療、社保和語言管道的削減，超過600萬加州人期待我們堅強站出來。」

AANHPI宣導日榮譽主席、薩摩亞裔領袖Manufou Liaiga-Anoai也指出：「我們的社區再次面臨威脅家庭和未來的聯邦議程。此刻需要勇氣與團結，加州必須成為抵禦這些攻擊的力量。」

南加州亞裔美國人促進正義組織(AJSOCAL)立法主任Faith Lee則強調，語言無障礙和移民權利對弱勢群體至關重要：「今天我們與100多個社區團體一起，支持讓加州更包容的立法，感到無比自豪。」

活動最後，市長麥卡蒂、眾議員阮氏玉娟與派特爾也呼籲參會者繼續合作，推動公平政策。APAPA創辦人尹集成感謝所有參與組織：「我們多元社區的團結，是改變政策、爭取公正的關鍵力量。」