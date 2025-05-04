沙加緬度動物園不搬了 糜鹿林市失望

沙加緬度動物園決定留在蘭德園區現址發展，放棄遷至糜鹿林市的計墨。(取自沙加緬度動物園IG)

沙加緬度蜂報報導，沙加緬度動物園宣布，將不再推動遷址計畫，放棄搬遷至糜鹿林市(Elk Grove)的方案。這項決定，對原本希望能將沙加緬度動物園轉型為一個區域性大型景點的糜鹿林市而言，是一項重大轉折。

沙加緬度動物園自1927年創立以來，一直座落於歷史悠久的蘭德公園(William Land Park)。但因空間受限、基礎設施老舊，園方原本計畫是在糜鹿林市建立一座占地65英畝、設備先進的嶄新動物園。

不過，經過多年推動及評估後，沙加緬度動物園協會(Sacramento Zoological Society)代理執行長邱吉爾(Robert Churchill)上周表示，新園區計畫將不再推進。他說，儘管此決定可能令部分支持者失望，但為了動物園的永續經營與忠於使命，這是最審慎的選擇。

另一方面，糜鹿林市議會才於去年5月核准總預算達3.02億美元的遷建計畫，上述宣布也讓四年來的規畫畫下句點。面對這項挫敗，糜鹿林市長辛艾倫(Bobbie Singh-Allen)坦言失望，但強調市府仍「堅定不移」。她說：「一扇門關上，另一扇門就會開啟；」「我們仍抱持宏大的夢想。」

辛艾倫指出，這項撤案決定，發生在動物園協會原定於5月1日繳交1000萬美元進度款的前一天。根據雙方協議，動物園協會需在2027年5月前籌措並支付5000萬美元資金，其中大部分來自捐款人。

然而，盡管此一項目受到關注與支持，實際的捐款額可能未如預期。辛艾倫說︰「我們理解目前的困難–經濟疲弱，募款成果也一直冷冷清清；」「儘管外界對這個計畫充滿興奮，熱度卻沒有轉化為實際的捐款。」邱吉爾指出，目前園方已獲得約1900萬美元的募款承諾，但遠低於5000萬美元的總目標。

在市府與動物園發布的聯合聲明中，「經濟不確定性與建築成本上升」是終止搬遷案的主因；營運成本升高、第一階段施工範圍縮水，以及後續階段資金來源的不確定性等也是顧慮。

邱吉爾指出，隨著新動物園的設計進行，成本持續增加，讓整體規模與功能不斷遭到壓縮。為控制成本，新動物園的面積大幅縮減，也不得不刪許多關鍵設施。這使得新動物園第一期計畫收容的物種數量僅約30種，還不到現有園區三分之一。

沙加緬度動物園未獲得聯邦資金補助，長期仰賴捐款、門票收入與合作夥伴支撐營運。園方官員表示，留守蘭德園區將承擔較少風險，且更符合動物園的長期使命。邱吉爾在公開信中承諾，動物園將啟動一項新過程，「為其在沙加緬度的未來描繪新願景」。他說：「我們將持續成為社區活力的一部分，竭盡所能確保本地區未來依舊擁有一座蓬勃、美麗的動物園。」