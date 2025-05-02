台裔導演朱浩偉 公開批評生成式AI侵害創作者權益

台裔美籍導演朱浩偉（Jon M. Chu）批評生成式人工智慧對創作者權益的侵害。（美聯社）

好萊塢 台裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）日前在洛杉磯時報書展上直言不諱，批評生成式人工智慧（Generative AI ）對創作者權益的侵害，並點名灣區 科技公司糟糕的做法。他強調，雖然自己出生於矽谷，但對AI在娛樂產業的應用並不樂觀，尤其是未經授權地挪用好萊塢劇本與影像資料來訓練AI模型，「這是一項原罪，我無法原諒。」

朱浩偉指出，許多科技公司在未經同意的情況下蒐集了劇本與影片，「他們拿走了所有的資料、所有的電影與劇本」，然而許多好萊塢片廠對此卻態度消極，未能及時捍衛內容資產。他感嘆說：「現在大家一副『這已經過去了，別再提了』的態度，但我個人沒辦法就這樣算了。」

這番話不僅呼應了他對藝術創作與道德界線的關切，也與近日AI生成藝術在網路上引發的爭議遙相呼應。上個月，模仿日本動畫工作室吉卜力（Studio Ghibli）風格的AI畫作在社群媒體上爆紅，但也引來動畫迷與創作者的反彈。

已故喜劇巨星威廉斯（Robin Williams）之女Zelda Williams在Instagram發文，怒斥這類技術是「技術掠奪」。吉卜力創辦人宮崎駿本人也是對AI技術深惡痛絕。