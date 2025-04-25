洪瑋婷自編自導 台灣短片「風流少女殺人事件」橫掃國際影展

洪瑋婷（左）與郭卉蓁（右）在舊金山電影節。（記者夏彥╱攝影）

一部長僅12分鐘的實驗敘事短片「風流少女殺人事件」（A Brighter Summer Day For The Lady Avengers），正在國際影展掀起熱潮。這部由台灣導演洪瑋婷（Birdy Wei-Ting Hung）自編自導的作品，不僅勇奪2024年美國學生奧斯卡實驗類金獎，也於本周舊金山 國際電影節入圍短片單元，再度受到專業評審肯定。

「風流少女殺人事件」是以1980年代台灣為背景的女性幻想復仇電影。導演洪瑋婷借鏡台灣新浪潮大師楊德昌的經典之作「牯嶺街少年殺人事件」，將原本的男性視角徹底顛覆，轉化為一場女主角血腥反擊的慾望解放。片中無對白、僅以16毫米膠片拍攝，強烈的復古視覺風格與義大利 驚悚片導演阿基多（Dario Argento）的「深紅色殺機」致敬呼應，為影迷帶來一場感官與情緒的雙重震撼。

一年一度的舊金山電影節，是全美具影響力的電影節之一。（記者夏彥╱攝影）

「我想重新奪回女性的愉悅權。」洪瑋婷24日在舊金山電影節接受本報採訪時表示，在台灣戒嚴時期，女性慾望往往被視為不登大雅之堂的「猥褻」畫面，而被審查制度所排斥。這部作品不僅是對女性觀影經驗的再現，更是對台灣地下情色文化的再詮釋。她強調：「這是我對台灣歷史與身體政治的一次介入和藝術表達。」

該片不僅在舊金山受到矚目，亦陸續入選倫敦、柏林、布魯塞爾、佛羅里達等地的國際影展，並榮獲高雄電影節「火球獎」最佳影片。評審團認為，該片成功融合舊時代影像語言與當代性別批判，既幽微也尖銳，展現了台灣年輕創作者的旺盛企圖心。

短片「風流少女殺人事件」劇照。（受訪者供圖）

洪瑋婷擁有舊金山州立大學電影研究所的藝術碩士學位，她的創作多聚焦於歷史創傷、女性身體與邊界經驗。她亦為「Abject Pleasures in the Cinematics」一書的共同作者之一，並於Fantastic Fest、Slamdance與翠貝卡影展展映作品，是備受矚目的新銳導演。

這場短片革命，正從台灣蔓延至全球。下一站，或許是主流影壇的核心。

洪瑋婷在舊金山電影節。（記者夏彥╱攝影）

駐舊金山經濟文化辦事處新聞組長郭卉蓁（Jenny H.C. Kuo）表示，很榮幸經文處今年與舊金山電影展合作並贊助台灣導演洪瑋婷的作品。文創是台灣重要的軟實力之一，期待透過洪導演的作品，可以讓舊金山灣區 更多主流人士認識台灣文化，也期盼有更多優秀代表台灣文化的藝文作品在灣區問世。