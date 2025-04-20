華裔唐黃思敏 出任州長高級顧問

唐黃思敏出任加州州長高級顧問，專職統籌政府效率改革與科技創新戰略。（唐黃思敏提供）

在數位化轉型浪潮席捲全球的背景下，加州 州長加文·紐森 （Gavin Newsom）日前任命資深技術官僚唐黃思敏（Amy Tong）為州長高級顧問，專職統籌政府效率改革與科技創新戰略。這位擁有30年公共管理經驗的華裔官員，將以其獨特的「技術治理」理念，為全美最大經濟體注入新的行政動能。

從移民 少女到技術先鋒

1986年，12歲的唐黃思敏跟隨家人從香港移民美國，這段經歷塑造了她對公共服務的特殊認知。「初到美國時，我們一家都在接受政府服務，這讓我深刻理解公共服務對弱勢群體的重要性。」這段自述揭示了這位技術官僚的人文底色。

唐黃思敏的職業軌跡堪稱教科書式的技術官僚晉升樣本：1990年代從加州水資源控制委員會初級程式師起步，歷經加州公共雇員退休系統（CalPERS）資料中心主管、加州彩票局首席資訊官等技術要職。2016年，時任州長傑瑞·布朗破格提拔其代理州首席資訊官，次年即獲正式任命，由此開啟加州政府數位化轉型的黃金時期。

唐黃思敏（左）與APAPA創辦人尹集成（右）在首屆加州華裔美國人節日活動上同台。（王繪灃╱攝影）

APAPA孵化的人才

在唐黃思敏的職業版圖中，亞太公共事務聯盟（APAPA）的支持貫穿始終。作為該組織創始成員及國家高級顧問，她的成長印證了APAPA「從社區到議會」的人才培養理念。這個2001年成立於加州首府的民間組織，通過系統的領導力訓練專案，已培育出300餘名亞太裔公職人員。

唐黃思敏說︰「APAPA不僅提供職業發展指導，更重要的是教會我們如何將族裔文化優勢轉化為政策創新能力。」這種跨文化領導力在她主政政府運營廳期間得到充分展現，通過創立「創新理念徵集」機制，將傳統政府採購的平均週期縮短40%，該項改革被《政府技術》雜誌評為「21世紀最具突破性的採購制度改革」。

在2022年執掌政府運營廳後，唐黃思敏推動的「智慧加州2025」計畫已初見成效。通過整合57個州級部門的數位平臺，實現300餘項民生服務「一網通辦」，每年為納稅人節省行政成本逾2.3億美元。其主導開發的災害應急回應系統，在2023年南加州山火中成功預警37個社區，減少經濟損失約15億美元。

面對當前加州的財政壓力，這位新任顧問展現出技術官僚的務實特質：「我們將通過區塊鏈技術優化財政流程，預計每年可節省7%的行政開支。但技術永遠服務於人，我們的核心指標是居民滿意度提升，而非單純的效率數字。」

新使命與未來圖景

盡管身居要職，唐黃思敏始終保持著與基層社區的緊密聯繫。每周六上午的社區服務中心，總能看到她指導年輕亞裔公務員的身影。「傾聽社區聲音是政策創新的源泉」，這種理念已融入其團隊的DNA。在她培養的200人技術團隊中，少數族裔占比達65%，創下加州政府技術部門的新紀錄。

對於新使命，唐黃思敏勾勒出清晰路線圖：三個月內完成州政府AI治理框架設計，六個月內啟動公務員數位素養提升計畫，2025年前實現80%政務服務「零接觸辦理」。

值得注意的是，她特別將「銀髮數位鴻溝」列為重點議題，計畫在社區圖書館部署1000個智慧服務終端。「技術創新必須服務於社會公平」，唐黃思敏在就任儀式上的這句宣言，或許正揭示了加州政府數位化轉型的新方向。隨著這位兼具技術理性與人文關懷的領導者履新，一場靜悄悄的政府效能革命正在金州大地醞釀。其成敗得失，不僅關乎加州4000萬居民的福祉，更可能為全球數字政府建設提供新的範式參考。