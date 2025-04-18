Taiwan Next職涯講座 19日助你「60天打造夢想工作」

TaiwanNext Foundation主辦「Taiwan Next職涯講座：60天打造你的夢想工作」。（主辦單位提供）

TaiwanNext Foundation主辦「Taiwan Next職涯講座：60天打造你的夢想工作」4月19日下午2時30分至5時30分，在庫比蒂諾Community Hall登場。此活動匯聚矽谷 資深業師及移民 律師，分享實戰經驗，更特別規畫「職涯圓桌交流會」，邀請科技業、法律界、人資領域共15位專業人士，提供一對多職涯指導，協助求職新鮮人及轉職者掌握求職要訣，加速職涯發展。預計吸引200位求職人士參與，協助正在求職的新鮮人或轉職者掌握求職要訣，邁向職涯下一步，達成目標。

活動講者陣容堅強，匯聚多位業界菁英。前Meta PM、現任PM領導力教練Nancy Chu將分享如何突破自我、晉升高階產品經理。MirWork創辦人Kevin Hsieh將介紹AI模擬面試工具與產品職涯策略。資料平台技術主管Thomas Chang與硬體暨嵌入式研發主管Chia-Ming Chang，則將以用人主管角度，分享求職者應具備的關鍵能力與競爭優勢。此外，活動更邀請移民創業法律專家Jasmine Chen，針對國際學生及求職者，解析簽證相關法規，解決燃眉之急。

其他與談嘉賓亦陣容堅強，包括曾任職於蘋果電腦（Apple）及Logitech的產品暨專案經理George Hsieh、跨國人資專家Gloria Lin 與 Wei-Ting Chao、兼具新創與大型企業經驗的工程師Jorden Chang，以及致力於女性與國際人才發展的社群推動者Irene Chung。軟體工程領域則邀請到Jordan與Adwin分享專業見解。

活動除了主題座談，也設有兩輪圓桌交流，每位參與者可依照職涯興趣自由選擇與講者面對面交流，獲得量身建議。現場將深入討論履歷優化、面試表現、職涯轉換、領導力發展、以及工作簽證 與法律挑戰等實務議題。

時間：4月19日下午2時30分至5時30分