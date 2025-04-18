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北加州台灣會館 舉辦肺癌防治講座

記者王日芯╱聖荷西報導
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廖醫師講解肺癌相關理論。（記者王日芯╱攝影）
廖醫師講解肺癌相關理論。（記者王日芯╱攝影）

加州台灣會館近日完成「台美人癌症的現況、篩檢及預防」系列醫學講座，為社區民眾提供了有關癌症防治的寶貴資訊。最終場講座中，專家重點講解了肺癌的風險因素、預防措施，以及膳食營養對肺癌風險的影響。

本次講座邀請癌症專科醫師廖俊惠主講。他分析了肺癌的主要風險因素，包括吸菸、二手菸暴露、空氣汙染、遺傳因素及職業環境中的有害物質接觸等。他指出，研究顯示即便是從未吸菸的亞裔族群，仍可能因基因或環境因素面臨較高的肺癌風險，因此不能掉以輕心。

廖醫師強調早期篩檢對降低肺癌死亡率的重要性。他解釋，長期吸菸者定期接受低劑量掃描篩檢，以便及早發現可治療的肺癌病灶。對於非吸菸者，他則建議避免接觸環境汙染源，如家庭內的油煙、工業汙染以及室內氡氣。

講座中，廖醫師特別談及胡蘿蔔素與肺癌風險的關係。胡蘿蔔素是一種存在於橙色與深綠色蔬果（如胡蘿蔔、南瓜、菠菜）中的抗氧化劑，能轉化為維生素A，在保護細胞免受自由基損害、維護免疫系統健康方面發揮重要作用。多項研究顯示，富含胡蘿蔔素的天然食物有助於降低多種癌症的發生風險，其中包括肺癌。

然而，研究也發現，對於長期吸菸者來說，以高劑量補充劑形式攝取胡蘿蔔素可能適得其反，甚至增加罹患肺癌的風險。專家建議，胡蘿蔔素應透過天然食物攝取，而非依賴高劑量補充劑，尤其是吸菸者應謹慎對待β-胡蘿蔔素補充品的使用。

北加州台灣會館表示，未來將持續關注社區健康議題，舉辦更多有助於提升健康意識的活動，幫助民眾遠離疾病威脅，打造更健康的生活環境。

台灣會館舉辦「台美人癌症的現況、篩檢及預防」系列醫學講座。（記者王日芯╱攝影）
台灣會館舉辦「台美人癌症的現況、篩檢及預防」系列醫學講座。（記者王日芯╱攝影）

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