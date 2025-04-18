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台美聯罷工作站 全美各大城市收3500份連署書

記者江碩涵／聖荷西報導
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舊金山舉辦快閃電子連署站，志工在路邊接線行動電源與印表機幫民眾製作連署書。（主辦單位提供）
舊金山舉辦快閃電子連署站，志工在路邊接線行動電源與印表機幫民眾製作連署書。（主辦單位提供）

美國公民團體「台美聯罷工作站」3月初啟動「美洲獅戰隊計畫」，在全美各大城市發起連署行動，並成功於台灣連署造冊期限前，遞交超過3500份連署書給台灣團體，展現海外台灣人對台灣民主的堅定支持。美國罷團亦公布美國地區連署書收到的排行榜，大安區立委羅智強位居榜首，其次依序是王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、賴士葆，皆為台北市選區。

台美聯罷工作站由不到十位女性成員3月開始組成核心小組，迅速建立美洲獅戰隊與鷹眼部隊，雙部隊協同運作，高效動員全美連署能量。美洲獅戰隊負責全美各地快閃連署活動，招募百名志工，並與各大城市台派社團組織合作大咖計畫，一個月內成功舉辦逾百場連署活動，足跡遍及矽谷、舊金山、紐約、洛杉磯、西雅圖、休士頓、達拉斯、大華府地區、芝加哥、聖地牙哥、佛羅里達、波特蘭等20多個城市，數千名群眾熱情參與。鷹眼部隊負責空運物資至各連署站，並寄出3萬張連署用紙及數千份回郵信封，便利民眾連署寄回。

美國罷團公布美國地區連署排行榜，大安區立委羅智強位居榜首，其次依序為王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、賴士葆，皆為台北市選區。其他選區立委葉元之、牛煦庭、鄭正鈐、羅庭瑋、廖偉翔、黃偉豪亦名列前茅。

台美聯罷工作站表示，美國各地連署站已全數關閉，請民眾切勿再郵寄至先前公布的PO BOX。若民眾欲趕上台灣罷團造冊期限，請務必於4月20日前寄達，為保障個人資安，請勿相信任何組織或個人收件行為。

3月29日舉辦北加州大罷免活動，逾400位民眾到場參與連署。（主辦單位提供）
3月29日舉辦北加州大罷免活動，逾400位民眾到場參與連署。（主辦單位提供）

罷工 徐巧芯 矽谷

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