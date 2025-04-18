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政大校友楊馥愷 5月3日「佛儒對話」講座

記者江碩涵╱聖荷西報導
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北加州政大校友會「展卷社」邀請政大校友楊馥愷以「佛教東來-佛家與儒家的對話」為題進行專題演講。（主辦單位提供）
北加州政大校友會「展卷社」邀請政大校友楊馥愷以「佛教東來-佛家與儒家的對話」為題進行專題演講。（主辦單位提供）

根據史料記載，西元前約100年時，佛教即陸續由中亞商團傳入中國，並在漢明帝年間具備了傳播的規模，佛教的經典教義與中國的儒家思想歷經長時期的「相濡以沫」，是否形成了一種有中國特色的佛教流派，儒佛兩大文明如何在儒家「未知生，焉知死」的思想道統下相通、相融，或相悖。的確是一個值得深思的話題。

加州政大校友會「展卷社」邀請政大校友楊馥愷以「佛教東來-佛家與儒家的對話」為題進行專題演講，她將自儒佛兩者的戒律與觀念中作多方切入分析，例如儒家的「克己復禮」與佛家的「以戒為師」，「定靜安慮得」與「戒定慧」、「安貧樂道」與「摒棄五欲」、「身心淬練」與「逆增上緣」等修持的意義。

她也將介紹佛教在中國留下的文物，包括中國最早的佛教寺院洛陽「白馬寺」以及著名的「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中」等。這將是一塲對宗教與傳統歷史文明間的剖析性演講，楊馥愷精研歷史多年，有深刻的心得與見解。

這場演講由北加州政大校友會展卷社、中華聯誼會與密爾布瑞市圖書館聯合舉辦，時間是5月3日下午2時，地點在密爾布瑞圖書館（地址：One Library Ave., Millbrae.）。

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