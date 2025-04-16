華裔鋼琴家龍胤萱 獲灣區2大芭蕾舞團「雙重聘書」

作為少數活躍於美國一流藝術機構並獲聘的亞洲鋼琴家之一，龍胤萱的音樂實力與藝術貢獻備受肯定。（龍胤萱提供）

來自中國廣西的鋼琴女孩龍胤萱（Irene Long）近日獲得舊金山 芭蕾舞團（San Francisco Ballet）與聖荷西 芭蕾舞團（New Ballet San Jose）的雙重聘請，擔任鋼琴家，為舞者與藝術家提供專業演奏。相較於同齡人多立志成為鋼琴獨奏明星，龍胤萱選擇走一條不同的道路，積極參與國際頂尖芭蕾舞團與交響樂 團的製作，展現鋼琴的獨特魅力。作為少數活躍於美國一流藝術機構並獲聘的亞洲鋼琴家之一，龍胤萱的音樂實力與藝術貢獻備受肯定。

龍胤萱六歲開始學琴，主要師承諸大明教授、黎頌文教授，以及中國鋼琴家張奕明。在第二屆中國音樂藝術發展論壇（The Second China Music Art Development Forum）中，她作為主要表演嘉賓，首演當代古典作曲家王阿毛所創作的「春江珠水花飛紅」。該曲的首演，讓龍胤萱在中國古典音樂界嶄露頭角，更帶動國內外對中國當代作曲作品的認識與肯定。

在導師推薦下，龍胤萱赴美進入印第安納大學音樂學院（Indiana University Jacobs School of Music）攻讀碩士學位，師從著名鋼琴家Edward Auer。面對陌生的環境，這位年輕的鋼琴家經歷了不少挑戰。

「雖然我在國內的演出經歷相對豐富，但來到美國，必須從零開始建立一切，」龍胤萱說，「這讓我一度感到迷茫，尤其是在美國這樣一個藝術資源豐富、音樂表演領域高度飽和的國度，要獲得真正的演出機會和發展空間並不容易。」

她表示，在最艱難的時刻，遇到了許多願意支持她的老師與校友。「他們不僅鼓勵我堅持下去，也給我很多機會，讓我了解美國音樂圈的運作方式。」

作為美國國家音樂節（National Music Festival）的鋼琴家，龍胤萱與來自世界各地的優秀音樂家合作，參與多場排練與演出，展現出卓越的專業素養與音樂敏感度。這段經歷進一步鞏固了她對音樂合作的熱情，並為日後與國際舞團的合作奠定了紮實基礎。

作為少數活躍於美國一流藝術機構並獲聘的亞洲鋼琴家之一，龍胤萱的音樂實力與藝術貢獻備受肯定。（龍胤萱提供）

在交響樂團領域，她曾以鋼琴獨奏家身分，與美國著名指揮家埃里克・斯邁德利（Eric Smedley）合作演出為鋼琴與樂團所作的「寂靜之夜」（In Evening′s Stillness）。此演出獲得音樂界的高度評價，被視為她在管弦樂領域的重要突破。

在芭蕾舞領域，她曾與紐約市芭蕾舞團、倫敦皇家芭蕾舞團、舊金山芭蕾舞團等頂尖舞者與教師合作，協助編舞藝術家及舞者完成演出的製作。

龍胤萱表示，音樂需要樂手之間高效的交流，不僅是技巧上的，更需要精神層面的共鳴，這也是她在美國初期所面臨的重要試煉之一。

「合作鋼琴藝術在古典音樂領域中，是一個極具挑戰也充滿魅力的方向。它考驗鋼琴家的技巧與敏銳度，更需要深厚的音樂理解力，以及與舞者或樂團間高度默契，」龍胤萱說，「鋼琴家的責任，是創造與舞者的情感與肢體動作相契合的音樂氛圍。在芭蕾舞劇中，我與舞者一同呼吸，用琴聲塑造舞蹈的節奏與情感。」

談到未來音樂之路，龍胤萱在教育下一代音樂人的過程中，也找到了自己的共鳴與熱情。她曾於貝爾沃露台（Belvoir Terrace）暑期藝術課程擔任藝術教師與音樂總監。該課程自1954年創立，是一項國際性藝術密集項目，學生來自北美、墨西哥、日本等地。

其中一位學生Suzu是日本駐美大使的女兒，具備扎實的音樂基礎。在整個夏季課程中，龍胤萱指導她參與多場演出。Suzu回國後持續練習，其家人向龍胤萱表示她的演奏技巧顯著提升。「這段經歷讓我更加堅定要投身於音樂教育的決心。」

龍胤萱說：「作為一名表演者與教育者，我不僅傳授技巧，更希望啟發年輕一代對藝術的熱情。我把自己視為一座橋樑，連結學生與專業音樂世界，幫助他們找到並發出屬於自己的聲音。」

展望未來，龍胤萱計畫繼續與舊金山芭蕾舞團與聖荷西芭蕾舞團深入合作，參與更多排練與藝術項目。同時，她也積極拓展自己在舞台藝術與古典音樂領域的影響力，期望透過演出與教學，促進東西方音樂文化的交流。