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舊金山首屆華埠小姐冠軍 黃佩妮歡度百歲生日

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山首屆華埠小姐選美冠軍黃佩妮（中坐者）上周末歡慶百歲生日。（電視新聞截圖）
舊金山首屆華埠小姐選美冠軍黃佩妮（中坐者）上周末歡慶百歲生日。（電視新聞截圖）

舊金山首屆華埠小姐選美（Miss Chinatown）冠軍黃佩妮（Penny Wong）上周末歡慶百歲生日，其家人、朋友和眾多社區人士為她舉行了慶生派對。

黃佩妮於1948年摘下舊金山首屆華埠小姐選美比賽后冠。（電視新聞截圖）
黃佩妮於1948年摘下舊金山首屆華埠小姐選美比賽后冠。（電視新聞截圖）

灣區ABC電視台報導，黃佩妮於1948年摘下舊金山首屆華埠小姐選美比賽后冠，締造了歷史，她不僅是美國華裔社區的先驅，而且在近80年後仍是一位能鼓舞人心的人物。

黃佩妮今年年滿100歲，親朋好友13日為她在中半島密爾布瑞（Millbrae）的太湖酒家舉辦壽宴，100多名賓客出席了這場活動。這場壽宴邀請到西海岸民眾聯絡所文化坊龍獅團（West Coast Lion Dance Troupe）和格蘭特大道歌舞團（Grant Avenue Follies）演出，向身為舊金山華埠長久的文化偶像黃佩妮致敬。

在華埠小姐選美比賽正值現代化轉型之際，黃佩妮接受了灣區ABC電視台的訪問。在黃佩妮年輕時，華埠小姐選美著重華裔傳統審美標準。如今，華埠小姐選美逐漸向現代化方向發展，以反映出更廣泛、更具包容性的亞裔美國人身分認同。

黃佩妮在舊金山華埠長大，現居住在密爾布瑞。當被問到對現在的年輕女性有何人生建議時，黃佩妮幽默地說：「建議？善待你的丈夫吧！至少我能讓人們發笑。」

黃佩妮表示，她贏得華埠小姐選美冠軍是一個意外，當初只是為了幫助華裔公民聯盟（Chinese-American Citizens Alliance）才參加，並沒有為比賽做什麼準備。她說：「我沒想到會贏，真的沒想到！參加這項比賽很有趣，我唱歌唱得不太好，只能在台上走來走去。」

當年華埠小姐選美主要是泳裝比賽，黃佩妮坦承，泳裝表演並不是一件容易的事。她說：「在眾人面前展示你的全身挺讓人難為情的。」

多年來，華埠小姐選美形式不斷蛻變，從主要是泳裝比賽轉而強調文化認同和包容性。全美華埠小姐選美委員會（Miss Chinatown USA Pageant Committee）主席艾力克斯•方（Alex Fong）說：「我們取消了泳裝環節，因為對許多女性來說，穿著泳裝走在舞台上受眾人指指點點是很困難的事。」

黃佩妮表示，她每年都會關注選美賽事，並不斷鼓勵年輕女性勇敢走在聚光燈下，即使這令人感到害怕。她說：「你能做的就是盡力把事情做到最好。大部分的人都會害怕，但試著不要害怕，因為這就是人生，我就是這麼看待它的。」

華埠 舊金山 華裔

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