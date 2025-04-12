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植物學家陳健心 守護灣區濕地自然之美

記者徐蓓蓓/巴洛阿圖報導
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處於交配季節的棕硬尾鴨（Ruddy Duck)，毛色會從淺褐色變成深棕色，鴨嘴會變成特別的藍色。（受訪者提供）
處於交配季節的棕硬尾鴨（Ruddy Duck)，毛色會從淺褐色變成深棕色，鴨嘴會變成特別的藍色。（受訪者提供）

陳健心（John Chen)是植物遺傳學專家，在灣區的一家生物科技公司工作。但在周末，他是灣區巴洛阿圖市海灣濕地保護區（Baylands Nature Preserve)的義工，幫助市民和訪客認識自然和保護灣區美好的自然資源。海灣濕地自然保護區是舊金山灣區最大的未開發沼澤地，是北美遷徙海鳥的重要棲息地，也是美國西海岸最佳觀鳥地點之一。

眼下正值春季，處於交配季節的棕硬尾鴨（Ruddy Duck)，毛色會從淺褐色變成深棕色，鴨嘴會變成特別的藍色。陳健心說，藍色在自然界是很稀有的，在交配中會非常吸引到雌性。健康的雄鴨毛色鮮亮，嘴巴呈亮藍色，會吸引到大量的雌鴨。但交配完成後，特殊的顏色就會漸漸退去。

陳健心說，海灣濕地還有一種加州土生的植物鹽角草（Pickleweed)，在灣區已經生長了8000年。鹽角草是一種肉質的水生植物，北美印地安人曾經把這種植物當成蔬菜食用。鹽角草在半鹹水中生長，吸收鹽分，傳送到植物尖端。天氣轉冷的時候，尖端部分就會變紅。深秋的時候造訪海灣的話，會看到整個濕地都是紅色。春天的時候，紅色的尖端會脫落，被水中的浮游生物當成食物。

據陳健心介紹，海灣濕地長年可以觀察到200種以上的候鳥，其中不乏一些珍稀的品種。以磯鹬（Sandpiper)為例，鳥兒在阿拉斯加交配產卵，成鳥之後向南遷徙。舊金山灣區是其遷徙途中重要一站，海灣濕地因為優越的環境，是這種鳥類最愛的休憩地點之一。

陳健心常常鼓勵很多工作繁忙的朋友多走出來看看大自然，欣賞美景， 呼吸新鮮的空氣。他也常常在各類社媒平台分享自己拍攝的各種大自然的美景。希望大家可以在許多負面的信息中，也接收到大自然美的訊息。

他提醒，只要是在自然環境中生長的植物或是動物，都是不能隨意採摘和捕獵的。如果違反是會有法律風險的。但去觀察、欣賞、拍照都是可以的。而且野生的動植物也有中毒和過敏的風險。

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