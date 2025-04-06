APAPA櫻花之夜盛會 照亮亞裔前程

加州眾議員斯蒂芬妮·阮（左三）、APAPA創辦人尹集成（右三）及賓客合影。（王繪灃／攝影）

2025年3月29日春天暮色中，燈光在盛開櫻花的粉白花海中斑斕搖曳，一場洋溢著典雅氣息與社區精神的盛典緩緩展開。由亞太公共事務聯盟（APAPA）麋鹿林市（Elk Grove）分會主辦的「櫻花之夜盛會（Cherry Blossom Soiree Installation）」，不僅是春天的慶典，更是一次對亞裔 社區發展力量的集結與肯定。

在這座位於加州 首府地區的多元城市，盛會吸引了各級民選官員、社區領袖及上百位嘉賓蒞臨，共同見證新一屆APAPA麋鹿林市分會團隊的就職儀式，並回顧這一亞太裔非營利組織在政治教育與公民參與領域的歷史與使命。

麋鹿林市長Bobbie Singh-Allen開場說：「春天是希望的象徵。今晚的活動不僅是一次節日慶典，更是對APAPA過去貢獻的讚美，對未來潛力的期許。」

重申使命 打造多元、公平、包容社會

活動的高潮之一是APAPA創辦人尹集成（C.C. Yin）發表講話。他從1990年代創辦APAPA講起，言語之間飽含深情，也透出一種歲月沉澱後的堅定與溫柔。

「我們當年創立APAPA，就是為了給亞裔青年一把鑰匙，讓他們可以開啟參與、被傾聽、被理解的大門。」他說，「我們不只是在幫助某一個人獲得成功，而是在為整個族群鋪路。」

他提及亞裔在美國長期面臨的「沉默多數」困境。雖然亞裔社區在教育、經濟上表現卓越，卻長期缺乏政治代表性。APAPA的使命，正是推動亞裔更多地投身公共事務，從選民登記、參與政策宣導，到鼓勵有志之士競選公職，打造一個真正多元、公平、包容的社會。

麋鹿林分會宣誓 代際傳承關鍵時刻

麋鹿林市分會核心團隊宣誓就職儀式，由Bobbie Singh-Allen擔任監誓人，團隊包括會長伯恩利（Regina Burnley）、公民參與副會長黎西尼（Sidney Le）、社區聯絡副會長克羅斯（Jessica Cross）、財務長阮保羅（Kevin P. Nguyen）、秘書安契塔（Makaila Ancheta）、公共關係主任莫利納（Isabel Molina）、會員主任武薇薇（Vivian Vu）、活動主任維圖格（Joyce Vitug）、活動主任佩雷斯（Zena Perez）等。

這些成員背景各異，代表著亞裔群體在教育、金融、媒體、非營利等多個領域的擴展和融合。他們的共同點，是願意將時間、資源和熱情投入到社區事務中，推動公平、參與和合作。

「作為一名女性領導者，我特別感到自豪能看到如此多女性在新一屆團隊中擔任重要角色。」Bobbie Singh-Allen強調，「這正是我們希望看到的未來模樣。」

民選官員齊聚 亞裔參政邁向新高度

除市長外，當晚到場的還有加州眾議員 斯蒂芬妮·阮（Stephanie Nguyen）及麋鹿林市議員孫德鄰（Darren Suen）。他們是公共事務的實踐者，也是亞裔參政的典範。

斯蒂芬妮·阮回顧自己從社區工作者到議員的心路歷程，並表示，每一位站出來參選、每一個走進投票站的人，都是在為未來發聲，APAPA長期在社區中紮根、耕耘，正是這種基層力量的匯聚，造就了亞裔今天在公共領域中的能見度。

孫德鄰也指出，亞裔不再只是模範少數族裔，亞裔正成為政策制定者、社區引導者、歷史參與者。

從加州延至全美 社區精神延伸

APAPA CEO尹立懷（Mary Yin Liu）表示，麋鹿林分會的崛起，是組織近年來向全加州擴展戰略的關鍵一步之一。她強調：「我們正在從加州到紐約，逐步建立全美數十個分會網路，搭建一個跨地域、跨世代、跨文化的合作平台。」

她特別提到，加州首府地區是多族裔融合的縮影，這裡也正是推動多元共治、強化亞裔政治力量的重要據點。「今天這場活動是美麗的，但更重要的是，它代表了一種組織力與動員力的覺醒。」