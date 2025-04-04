金山灣區媽媽教室主辦台灣美食廚藝講座 跟著黃仁勳吃夜市

「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，由台灣文化大學生活應用科學系海青班烹飪科教師連愛卿擔任主廚。（主辦單位提供）

金山灣區 媽媽教室今年舉辦的「2025年美西地區台灣美食廚藝巡迴講座」主題是「輝黃美食、夜市飄香」。金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，此主題是跟著輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳 返台時吃過的夜市美食而尋找出台灣小吃，將由主廚連愛卿帶領大家一一解析每道小吃自製的精髓。

中華民國 僑委會為協助美西地區台灣美食僑營餐飲業創業、提升經營實力及行銷台灣美食品牌形象，並配合推動台灣美食成功接軌主流國際化，每年都會舉行「台灣美食廚藝巡迴講座」，也成為當地僑界每年固定期待的僑委會大活動之一，去年也成功吸引240名民眾參與。

「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，包括割包及滷肉。（主辦單位提供）

「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，包括燒麻糬。（主辦單位提供）

「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，包括割包及滷肉、藥膳麻油雞麵線、蚵仔煎、筒仔米糕、三杯豬血糕、雞卷、鹿港芋丸及燒麻糬，講座時間長達四小時，由台灣文化大學生活應用科學系海青班烹飪科教師連愛卿擔任主廚，並將帶領餐飲學校、炊具及電視台教學經驗的廚藝教師杜麗娟，共同教學示範並進行餐館諮商輔導。

活動時間是5月5日上午10時至下午2時30分，地點在聖塔克拉拉市的狀元樓餐館（地址：2110 El Camino Real, Santa Clara,95050）。

高玉麗表示，金山灣區媽媽教室會員有保障名額，僅需繳午餐費用25美元即可參加；此活動也開放非會員報名，除了25美元餐費外，另收烹飪材料費15美元。

「輝黃美食、夜市飄香」將精選台灣夜市美食八道菜，由台灣文化大學生活應用科學系海青班烹飪科教師連愛卿擔任主廚。（主辦單位提供）

報名採統一郵寄方式，以郵戳為憑，必須在4月25日前報名，並附上費用支票，支票抬頭為Women’s Workshop，並附上清楚正楷書寫的個人中、英文姓名、住址、電話、電子郵件等詳細資料，寄至 Women’s Workshop（地址：909 Old Town Ct., Cupertino, CA 95014）。