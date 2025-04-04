饒舌歌手顏智康 專輯靈感源自「花樣年華」

「青春歲月（Mood 4 Love）」的靈感來自王家衛的「花樣年華」。（受訪者提供）

灣區 知名饒舌歌手、製作人及音樂創新者顏智康（Chow Mane）近日發行最新專輯「青春歲月（Mood 4 Love），」以一場沉浸式的音樂旅程，探討年輕愛情的悸動、激情的轉瞬即逝，以及失戀後揮之不去的遺憾。

「青春歲月」靈感源自王家衛 電影「花樣年華」。顏智康透過音樂將電影中的迷離氛圍與淡淡的哀愁轉化為動人的旋律，細膩捕捉愛情的甜美與苦澀。每首歌曲都充滿溫度，從陽光灑落的輕快饒舌，到內省深沉的抒情曲，巧妙交織出一幅關於愛情的浪漫畫面。這張專輯既俏皮又深情，不僅是對熱戀的禮讚，也是一場對愛情短暫本質的沉思。

顏智康記得自己十幾歲時就看過「花樣年華」。這張專輯是有了情感經歷過後的他對影片的再想像和重新創作。專輯中收錄的13首歌曲創作於不同的時期，先後經歷了5、6位製作人，也有自己獨立製作的曲目。

作為專輯主打MV的「510悲傷（Woes in the 510)，」是他組織的樂隊和來自洛杉磯的攝影團隊合作完成。但在美國完成這樣風格的布景和拍攝並不容易，要找到男女主角穿著的老式西裝和旗袍也大費周折，甚至在現場收音方面也遇到困難，不過所幸最終一一克服，得以圓滿完成。

這張專輯風格上融合獨立流行（Indie Pop）、嘻哈（Hip-Hop）和西岸饒舌（West Coast Rap），在空靈的電子吉他、層次豐富的合成器與俐落的鼓點襯托下，展現出顏智康標誌性的沙啞嗓音與多元風格。

作為一位不斷突破音樂界限的藝術家，顏智康以其獨特的曲風與故事性深受樂迷喜愛。過去，他憑藉「我的名字（WHAT'S MY NAME）」和「聖荷西（San Jose）」等熱門單曲獲得廣泛關注，並受到VIBE Asia、Hypebeast和EARMILK等知名媒體讚譽。「青春歲月」不僅延續了他的創新風格，更進一步鞏固他作為情感音樂建築師的地位。

顏智康回憶，自己初涉樂壇之時，公眾對亞裔 饒舌歌手的接受度很低。他的第一場演唱會甚至有人帶著計算器（Calculator)到現場，算是相當帶有歧視性色彩的動作。但他也認為，隨著亞洲尤其是韓國流行音樂在美國的日漸流行，公眾對於亞裔歌手的接受度已經越來越高。