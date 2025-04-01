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納巴華裔釀酒師朱清宜 舊金山華埠開紅酒入門課

記者王子涵／舊金山報導
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納巴知名華裔釀酒師朱清宜主講的「從葡萄到葡萄酒」課程，現正於舊金山華埠博愛文化服務中心開設。（記者王子涵／攝影）
納巴知名華裔釀酒師朱清宜主講的「從葡萄到葡萄酒」課程，現正於舊金山華埠博愛文化服務中心開設。（記者王子涵／攝影）

對葡萄酒感興趣的民眾，無論是新手愛好者，還是餐飲與酒店行業的從業者，現在有機會透過專業課程深入學習。由納巴知名華裔釀酒師朱清宜（Ivonne Zhu）主講的「從葡萄到葡萄酒」課程，現正於舊金山華埠博愛文化服務中心開設，為參與者提供全面的葡萄酒基礎知識與實踐經驗。

該課程為博愛文化服務中心餐飲業培訓部調酒班的選修課，並獲得市府經濟勞力資源部的支持。

朱清宜表示，課程專為初學者設計，分為三大部分，涵蓋葡萄酒的基本概念、品酒禮儀及酒莊參訪體驗。課程將介紹美國葡萄酒的歷史、美國各州的葡萄種植與釀造概況，以及不同類型的葡萄酒，如干型、半甜、甜型及晚收葡萄酒等。

此外，學員還將學習如何正確選擇與使用酒杯、倒酒方式、葡萄酒與食物的搭配原則，以及專業的侍酒技巧。

課程還安排了酒莊參訪，學員可親身了解葡萄品種與釀製特點，並參與桶裝葡萄酒品嚐，進一步提升對葡萄酒的理解與品鑑能力。課程中還包括如何為顧客推薦葡萄酒，在實際操作中鍛煉侍酒技巧。

「從葡萄到葡萄酒」共包含10節兩小時的課程，每周一上午10時30分至12時30分授課，目前開放至5月13日，授課語言為英文。學員可選擇單獨報名課程，每節費用50元，亦可申請學費減免資格。

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